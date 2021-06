Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus zou kunnen werken aan een itemtracker die zou concurreren met Apples AirTag , Samsungs SmartTag en Tile-trackers .

Het Chinese bedrijf zou de naam - OnePlus Tag - als handelsmerk hebben gebruikt, wat suggereert dat er aan een volgapparaat wordt gewerkt, of op zijn minst een overweging is voor de toekomst. Natuurlijk kan OnePlus Tag iets heel anders betekenen, maar gezien het aanbod van zijn concurrent, is het waarschijnlijk veilig om aan te nemen dat het een itemtracker is.

Het handelsmerk - voor het eerst opgemerkt door DroidMaze en Neowin ( via 91 Mobiles ) - werd op 18 mei 2021 ingediend via Beijing Intangible Technology. Er zijn geen verdere details verstrekt binnen het handelsmerk, dus er is geen woord over een releasedatum of welke functies het apparaat zou bieden.

We zouden echter verwachten dat het ultrabreedbandtechnologie gebruikt, en het is waarschijnlijk dat je er een op de een of andere manier aan je sleutels of portemonnee kunt bevestigen, zodat je je telefoon kunt gebruiken om ze te vinden als je ze kwijt bent.

OnePlus zal een beetje laat zijn voor de itemtracking-party als de OnePlus-tag wel verschijnt. Tile domineerde een aantal jaren deze sector, totdat het in januari 2021 enige concurrentie kreeg van Samsung met zijn SmartTag en vervolgens Apple in maart 2021 met de lancering van de AirTags .

OnePlus zou de andere beschikbare opties qua prijs echter kunnen ondermijnen, terwijl het nog steeds goede specificaties biedt, net als bij zijn smartphones . Voor nu zullen we moeten afwachten, maar we houden onze ogen open voor eventuele toekomstige geruchten rond een OnePlus Tag.

Geschreven door Britta O'Boyle. Bewerken door Rik Henderson.