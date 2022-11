Nvidia's smeulende RTX 4090 power connector bestempeld als 'ramp'

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Onderzoek naar oververhitte Nvidia RTX 4090 voedingsconnectoren heeft uitgewezen dat één leverancier bijzonder problematisch is en een "complete ramp" is.

Er is iets van een onderstroom van problemen voor de energievretende RTX 4090 met Nvidia die te maken heeft met voedingsconnectoren die graag helemaal te heet worden en dan smelten. Nu is een rapport tot de conclusie gekomen dat de problematische 12VHPWR connector wordt gebouwd door een van de twee verschillende bedrijven. Die bedrijven zijn NTK en Astron, waarbij de laatste de heetste is en wordt bestempeld als een "complete ramp".

Igor van de Duitse tech site Igor's Lab gelooft dat sommige specifieke connectoren van Astron niet zo goed gesoldeerd zijn als andere en dat de trekontlasting ook beter zou kunnen. Het lijkt er ook op dat sommige van de connectoren die Igor heeft gezien niet volgens de eigen schema's van het bedrijf zijn gemaakt en dat is zorgwekkend.

Wat betreft andere verschillen tussen de Astron en NTK, merkt het rapport ook op dat het NTK onderdeel over het algemeen beter is in termen van aansluiting en gebruiksgemak, wat suggereert dat een onvolledige aansluiting de oorzaak zou kunnen zijn van de oververhitting die mensen zien.

Dit alles gezegd zijnde, is ook aangetoond dat sommige NTK-connectoren ook tot oververhitting kunnen leiden, wat suggereert dat er nog meer achter zit dat moet worden uitgepakt. Alles wat we echt weten is dat sommige Nvidia RTX 4090 voedingsconnectoren oververhit raken en dat de meeste meer dan waarschijnlijk in orde zullen zijn.

Het volledige rapport van Igor is de moeite waard om te lezen als je alles wilt weten over wat er aan de hand is - vooral als je nu een van die enorme grafische kaarten in je gaming rig hebt zitten. Je vindt de link hieronder.

