Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Na veel furore over de lancering van de nieuwe 12GB RTX 4080 GPU, zegt Nvidia dat het nu de lancering ervan afbreekt. Hij komt terug, maar met een nieuwe naam.

Nvidia kondigde vorige maand voor het eerst zijn RTX 4080 grafische kaarten aan. Het waren er twee, waarbij de ene met 12GB RAM en de andere met 16GB werd geleverd. De twee kaarten waren geprijsd op respectievelijk $ 899 en $ 1199, maar de RAM was niet het enige verschil tussen hen. En daar liggen de problemen.

Ondanks dat beide kaarten het 4080 logo dragen, is de 12GB versie veel minder goed. Hij bevat 7.680 CUDA-kernen, 639 Tensor-TFLOPs, 92 RT-TFLOPs en 40 Shader-TFLOPs, samen met een basisklok van 2,31 GHz die kan worden opgevoerd tot 2,61 GHz indien nodig. De 16GB is veel capabeler dankzij zijn 9.728 CUDA-kernen, 780 Tensor-TFLOPs, 113 RT-TFLOPs en 49 Shader-TFLOPs naast een basisklok van 2,21GHz die tot 2,51GHz kan worden opgevoerd.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Het verschil tussen de kaarten leidde ertoe dat sommigen suggereerden dat de 12GB versie helemaal geen 4080 genoemd mag worden. En nu zegt Nvidia dat het het daarmee eens is. "De RTX 4080 12GB is een fantastische grafische kaart, maar hij heeft niet de juiste naam. Het hebben van twee GPU's met de 4080 aanduiding is verwarrend", aldus het bedrijf in een blogpost waarin de verhuizing wordt aangekondigd. Dus nu wordt de 12GB-versie gepauzeerd, met een release verderop - en met een nieuwe naam. De 16GB-versie van de kaart blijft zoals verwacht lanceren op 16 november 2022.

Hoe die 12GB-kaart gaat heten is voor iedereen een raadsel, en we weten ook niet of de rebranding ook met een prijswijziging gepaard gaat.

Geschreven door Oliver Haslam.