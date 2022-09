Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De volgende generatie grafische hardware voor pc's is er eindelijk, en het ziet er indrukwekkend uit.

Nvidia heeft tijdens zijn GTC Event officieel zijn GeForce RTX 4080 en 4090 kaarten aangekondigd.

Als eerste kwam de vlaggenschipkaart, de RTX 4090, met maar liefst 24GB GDDR6X-geheugen en belooft twee tot vier keer sneller te zijn dan de huidige kampioen, de RTX 3090 Ti.

De beestachtige nieuwe kaart heeft vier keer de verwerkingscapaciteit van de 3090 Ti, en kan de framerate van de kaart verdubbelen op Microsoft Flight Simulator.

Ook werd Portal met RTX gedemonstreerd, waarin de kaart drie keer zo goed presteert, en Nvidia's Racer X real-time simulatiedemo, die de prestaties vier keer zo hoog maakt.

Vervolgens introduceerde Nvidia de RTX 4080, die in twee smaken komt. Hij zal beschikbaar zijn met 12 of 16GB GDDR6X-geheugen.

De RTX 4080 brengt twee tot vier keer de prestaties van de RTX 3080 Ti, waarbij die vier keer score ook uit Nvidia's eigen Racer X-demo komt.

De Nvidia GeForce RTX 4090 komt op 12 oktober beschikbaar voor een prijs van 1599 dollar. De RTX 4080 komt in november beschikbaar, waarbij de 16GB-variant $1199 kost en het 12GB-model voor $899.

Zoals gebruikelijk zijn de Founders Edition-kaarten het eerst beschikbaar, waarna third-party boardpartners volgen.

Geschreven door Luke Baker.