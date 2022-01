Nvidia onthult instapmodel RTX 3050 GPU

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tijdens Nvidia's speciale toespraak op CES 2022 onthulde het bedrijf een aantal verschillende dingen, waaronder het plagen van een nieuwe vlaggenschip grafische kaart in de vorm van de RTX 3090 Ti.

Die nieuwe high-end GPU zal naar verwachting een prestatieverbetering van 10 procent bieden ten opzichte van de huidige RTX 3090. Dankzij 24 GB GDDR6X met een snelheid van 21 Gbps en 40 teraflops GPU-prestaties. Sommige bronnen hebben gesuggereerd dat deze nieuwe vlaggenschip-GPU je wel $ 2.000 zou kunnen kosten.

Als je op zoek bent naar iets betaalbaars, dan zul je blij zijn te horen dat Nvidia ook een nieuwe budget grafische kaart heeft uitgebracht.

De Nvidia GeForce RTX 3050 is een budget-grafische kaart die is ontworpen om betaalbaarder te zijn dan het vorige instapmodel - de RTX 3060. Hij bevat RT-cores van de tweede generatie en Tensor-cores van de derde generatie voor DLSS en AI-verbeterde graphics. Nvidia beweert dat dit een betaalbare manier is om raytraced-games te krijgen met meer dan 60 FPS zonder de bank te verslaan.

Dat komt omdat de RTX 3050 begint bij slechts $ 249 / £ 239. Ervan uitgaande dat je er een kunt vinden om te kopen natuurlijk. Vanaf 27 januari kun je er een krijgen van Nvidia's partners.