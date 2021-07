Tips om het meeste uit uw nieuwe Nvidia RTX GPU te halen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dus je hebt zojuist een glanzende grafische kaart uit de RTX 30-serie. Gefeliciteerd!

Nu zijn er een paar dingen die u moet doen om ervoor te zorgen dat u er het maximale uit haalt. Dit zijn enkele aanpassingen die u in Windows en in uw BIOS kunt aanbrengen om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt.

Nadat de grafische kaart is geïnstalleerd, is de eerste stap om naar uw BIOS-instellingen te gaan. Zet uw machine aan en pureer uw DEL-toets totdat u het BIOS binnengaat.

Van daaruit navigeert u naar de geavanceerde instellingen voor PCIe-subsysteeminstellingen. Daarin zou je een instelling moeten vinden voor Re-Size BAR-ondersteuning. Vink aan om dit in te schakelen, sla de instelling op en sluit af om uw machine opnieuw op te starten.

Re-Sizeable BAR is een technologie die je CPU en GPU in wezen in staat stelt om effectiever te communiceren en daardoor de prestaties binnen games te verbeteren.

Het is vermeldenswaard dat Re-Sizeable BAR niet voor iedereen toegankelijk is. U moet ervoor zorgen dat u over de juiste apparatuur beschikt. Het wordt ondersteund door AMD 400 en 500 CPUs, evenals 10e en 11e generatie Intel CPUs, maar het kan zijn dat u moet controleren of zowel uw moederbord-BIOS als GPU-BIOS up-to-date zijn. Meer info daarover vind je hier.

Een andere verstandige stap bij het installeren van een nieuwe grafische kaart is ervoor te zorgen dat u eerst alle oude grafische stuurprogrammas verwijdert die de prestaties negatief kunnen beïnvloeden. U kunt dit doen met behulp van een gratis stukje software genaamd Display Driver Uninstaller (DDU) .

Download en voer deze software uit om oudere stuurprogrammas van uw computer te verwijderen voordat u nieuwe Nvidia-stuurprogrammas installeert. Dit zorgt ervoor dat er geen conflicten zijn en dat alles soepel verloopt.

De volgende stap is nu om de nieuwste Nvidia-stuurprogrammas voor uw grafische kaart te downloaden. Ga hierheen en selecteer uw GPU in de vervolgkeuzemenus.

Download en voer het installatieprogramma uit. We raden aan om aangepaste installatie te kiezen en "voer schone installatie uit" aan te vinken - doe dit elke keer dat er een grafisch stuurprogramma is uitgebracht en u krijgt de beste prestaties.

Installeer terwijl je daar bent ook GeForce Experience . Deze tool is geweldig omdat je hiermee beelden kunt vastleggen met Nvidia Shadowplay. Start die app en log vervolgens in op uw Nvidia-account. Klik op het instellingentandwiel en vink "experimentele functies inschakelen" aan.

Wanneer u vervolgens op ALT+Z klikt, vindt u een prestatietabblad. Van daaruit kunt u de app uw GPU automatisch laten afstemmen voor de beste prestaties.

Game Mode is een Windows-instelling waarmee u tijdens het gamen meer prestaties uit uw machine kunt halen. Het is ook heel eenvoudig te activeren. Je hebt er wel de nieuwste versie van Windows 10 voor nodig.

Volg deze stappen om de spelmodus in te schakelen:

Druk op de Start-knop op je toetsenbord en typ Game

Klik op Instellingen spelmodus wanneer dit bovenaan het menu Start verschijnt

Klik op de knop om de spelmodus in te schakelen

Hardware-versnelde GPU-planning is een andere instelling die helpt bij het optimaliseren van uw machine. Dit vermindert de latentie en verbetert de spelprestaties.

Deze instellingsaanpassing bestaat uit twee delen, maar ze zijn gemakkelijk te doen.

Druk op de Start-knop en zoek naar Grafische instellingen

Klik vervolgens om hardware-versnelde GPU-planning in te schakelen

Scroll naar beneden en bekijk de instellingen voor "grafische prestatievoorkeur" vanaf daar kunt u de app kiezen om uw voorkeur in te stellen. Voor Nvidia is dit het Nvidia-configuratiescherm. Je kunt dit selecteren als desktop-app of Microsoft Store-app via de vervolgkeuzelijst

Klik op de app, klik op opties en selecteer hoge prestaties

Met een paar aanpassingen kun je Windows vertellen om je energie-instellingen te optimaliseren om je te concentreren op prestaties. Dat is tenslotte wat je nodig hebt tijdens het gamen. Volg deze stappen om een kleine wijziging aan te brengen.

Druk op de Start-knop en typ Power

Klik op Power & Sleep-instellingen

Klik aan de rechterkant van het venster dat verschijnt op extra energie-instellingen

Van daaruit selecteer je hoge prestaties of ultieme prestaties om ervoor te zorgen dat je genoeg kracht hebt voor je game

Dit zijn slechts enkele instellingen die u kunt wijzigen om het meeste uit uw nieuwe grafische kaart te halen. Er zijn ook andere dingen die je kunt doen om je aantal frames per seconde te verhogen en om games nog mooier te maken met ray tracing en DLSS.

