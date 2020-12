23 technisch speelgoed dat je voor Kerstmis wilde hebben maar nooit hebt gekregen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We hebben allemaal die momenten gehad waarop we het inpakpapier openscheuren en ontdekten dat de kerstman niet de elektronische tovenarij leverde waar we onze ouders om hadden gezeur.

Of we nu zijn opgegroeid in de jaren 70, 80, 90 of jaren negentig, er is al maanden voor Kerstmis reclame voor prachtig, gadgetspeelgoed dat ons op het laatste moment ontging. Het kan zijn omdat het uitverkocht was voordat je moeder of vader in de winkel kwam. Of misschien was het gewoon te duur.

Wat de reden ook was, je keek jaloers toe terwijl het populaire kind op school luid opschepte over het krijgen van wat je wilde. We weten het, we voelen ook uw pijn.

Dus in een virtuele groepssessie van gedeelde pijnlijke herinneringen, hier is een hele reeks technisch speelgoed van de afgelopen 40 tot 50 jaar dat ons net op kerstochtend is ontglipt.

Het beste nieuws is dat je ze als volwassenen kunt opsporen, tweedehands of in sommige gevallen zelfs nieuw kunt kopen en ze opnieuw kunt begeren, zoals het geval is met nieuw leven ingeblazen gadgets zoals de PlayStation Classic ofNintendo SNES Classic Mini .

Nintendo Game & Watch

Lang voordat de Game Boy een twinkeling in de ogen van meneer Nintendo was, testte de Japanse gaminggigant het handheld-water met zijn Game & Watch-serie.

Elk apparaat bevatte slechts één spel met rudimentaire bedieningselementen en LCD-afbeeldingen, maar ze bleken inderdaad erg populair. Een clamshell-versie met twee schermen volgde, met personages als Donkey Kong, die zelfs als de voorloper van de DS zou kunnen worden gezien.

Total Control Racing (TCR)

Total Control Racing (TCR) was de coolere rivaal van Scalextric die uiteindelijk uit de boot viel. Dat komt vooral omdat, in tegenstelling tot zijn soortgenoten, de magnetische baan waarmee autos van rijstrook konden wisselen, ook betekende dat het moeilijk was om echt te draaien, zodat races lang niet zo gevaarlijk waren.

Dat betekende ook dat het niet zo leuk was. Toch was het altijd een speeltuinonderwerp over wie Scalextric of TCR had en de laatste kinderen dwongen meestal het meeste respect af.

Galaxy Invader 1000

Net als de Game & Watch waren handheld-machines in de jaren 80 een game-aangelegenheid en een van de allerbeste was Galaxy Invader 1000.

Het bood een beperkt maar duivels spel in Space Invaders-stijl met buitenaardse wezens die door een van de drie rijstroken op het scherm kwamen en je rond een kleine stok moest wiebelen om je jachtvliegtuig te besturen om ze te stoppen.

Het slurpte batterijen, maar was het zeker waard.

Stylofoon

Het Stylophone-zakorgel was in de jaren 70 en 80 zonder enige reden enorm populair, omdat het klinkt als een elektronische kat die wordt gewurgd.

Het bestond uit een metalen toetsenbord en een stylus. Toen je met de stylus over de toetsen ging, blafte het contact ertussen een vervelend, bijna aanstootgevend geluid uit.

En het minst gezegd over Rolf Harris goedkeuring van het product, hoe beter.

Tomy Omnibot

Tomys Omnibot, die een paar generaties duurde voordat hij werd stopgezet, leek veel op de Bigtrak in de jaren 80. Het kan worden geprogrammeerd om te gaan waar u maar wilt en in wezen coderingspraktijken aanmoedigen.

Omnibot had echter ook een paar extras in zijn metalen mouwen. Om te beginnen zat er een cassettespeler in zijn borst, zodat je mee kon dansen op zijn eigen langzame bewegingen.

Wii Balance Board

Als je bedenkt hoe slecht de Wii U is verkocht, is het gemakkelijk om te vergeten dat de vorige console, de Wii, een enorme hit was, vooral bij gezinnen.

Daarom werden Wii Fit en het Wii Balance Board in emmers verkocht en beloofden ze moeders, vaders en kinderen gezonder te maken door middel van gamen. Het was draadloos en voelbaar contact, dus verschillende spellen gebruikten het voor verschillende activiteiten. Zoals de meeste rage-speeltjes belandde het overal achter in kasten, naast de Guitar Hero-gitaren en dansmatten.

Teksta (Tekno)

Teksta (of Tekno zoals het in de Verenigde Staten wordt genoemd) is populair in zijn huidige vorm, maar kwam voor het eerst tot leven in 2000 met een meer robotachtige look en minder functies.

Toch was het voor zijn tijd geavanceerd en werden er in de eerste vier jaar na de release 40 miljoen van verkocht. Het was zo moeilijk om op zijn eerste kerst te komen dat er ook veel knock-off-versies populair waren. En er werd destijds gemeld dat ouders met elkaar in winkels aan het vechten waren om zeldzame aandelen te bemachtigen.

Anki Drive

Anki Overdrive is de recentere versie van deze app-gestuurde AI-racegame, maar Drive is waar het allemaal begon. Een paar kerstdagen geleden was het ook een enorm succes, tot zelfs Ankis verrassing en vreugde.

De autos hebben hun eigen hersens, dus kunnen zich goed aan de vinylspoor houden, maar het is de telefoontoepassing die een spel maakt van de procedure die het slimme deel is. Het enige nadeel is dat het een prijzig cadeau is voor een tiener.

Sphero BB-8

Een recente inzending, gezien het feit dat het een enorme hit was tijdens een recente kerst, de Star Wars BB-8-versie van de app-gestuurde Sphero was ongelooflijk populair. En aangezien het £ 130 was, hadden veel kinderen inderdaad veel geluk.

Er werden later zelfs nieuwe functies aan toegevoegd, met een aantal uitstekende augmented reality-modi en de lancering van een Force Band die de kleine vent kan besturen, dus we zouden ons voorstellen dat er nog steeds vaak mee wordt gespeeld.

Sphero BB-8 review: De Star Wars Droid van Force Awakens komt tot leven

NES Classic Mini

Toen de NES Classic Mini uit 2016 uitkwam, was het een enorm succes - zo erg zelfs dat het bijna onmogelijk was voor degenen die er geen vooraf hadden besteld om het te krijgen. Het nagebouwde Nintendo Entertainment System was redelijk geprijsd, met 30 voorgeïnstalleerde games voor je £ 50, dus snel uitverkocht.

Gelukkig, als je nog steeds zin hebt om te spelen met gamen uit het begin van de jaren 80, kun je er nu een krijgen omdat er uiteindelijk meer aandelen zijn gemaakt.

Star Wars X-Wing Starfighter Drone

Een recente vermelding in onze lijst puur omdat we het geweldig vinden, de Star Wars-droneserie vinkt alle vakjes aan voor een onmisbaar kerstcadeau.

Fabrikant Propel heeft inderdaad iets heel wenselijks gemaakt, vooral het X-Wing Starfighter-model. Het ziet er zelfs goed uit als het op zijn sokkel wordt geplaatst en niet echt vliegt.

Propel X-Wing battle drone: het ultieme speelgoed voor Star Wars-fans

Bigtrak

Bigtrak (of Big Trak in de VS) was een programmeerbaar voertuig dat kinderen in wezen vele jaren leerde coderen voordat het populair werd. Oorspronkelijk uitgebracht in 1979, maar het populairst in de vroege jaren 80, had het een toetsenbord aan de achterkant waar je verschillende acties aan toegewezen had: vooruit gaan, linksaf, dat soort dingen.

Er werd ook een accessoire voor een vrachtaanhangwagen uitgebracht dat op de achterkant werd geklikt en dingen, zoals een kopje thee, aan je vader bezorgde. Let wel, als je bedenkt hoe lang het duurde om een compleet bewegingsprogramma uit te werken, zou geen enkele thee ooit warm op zijn bestemming komen.

Een opnieuw gemaakt model kwam een paar jaar geleden uit.

Elektronisch slagschip

We kregen in de jaren 80 wel een Electronic Battle for Christmas, maar ons nylon tapijt creëerde genoeg statische elektriciteit om het tegen tweede kerstdag op te blazen. Toen onze ouders het terugnamen, was het allemaal uitverkocht en moesten we in plaats daarvan een skateboard hebben. Teleurgesteld is niet het woord.

Het spel, dat in feite piepjes en bloops toevoegde aan de traditionele versie van pen en papier of plastic en haringen, viel het meest op door zijn goedkope tv-advertentie: "Je hebt mijn slagschip laten zinken". En letterlijk opgeblazen.

Nintendo Game Boy

We hebben uiteindelijk een Nintendo Game Boy gekregen, maar niet voor Kerstmis. Het waren de bijenknieën en veranderden de gamingmarkt voor altijd.

Vóór de Game Boy waren handhelds in feite een game-aangelegenheid, maar de verwisselbare cartridges waren letterlijk een game-wisselaar.

De keuze voor Tetris om gratis bij de machine te komen, was een meesterwerk van Nintendo. We hebben de muziek nog steeds ingebed in onze hersenen.

Lego Monorail 6990

We hadden zoveel verschillende Lego-sets kunnen opnemen, inclusief de Mindstorms-reeks technische kits, maar dit Monorail-pakket als onderdeel van de Space-reeks eind jaren 80 is onze grootste spijt.

Het verkocht als warme broodjes, niet in de laatste plaats omdat het werd geleverd met verschillende minifigs, flitsende lichten, geluiden en zelfstandig over de baan bewoog. Het is nu een begeerlijk verzamelobject geworden in zijn doosvorm, wat ons missen des te pijnlijker maakt.

Thunderbirds Tracy Island

De originele Thunderbirds Tracy Island-speelset was zo snel uitverkocht dat Blue Peter besloot om ouders te laten zien hoe ze hun eigen speelgoed konden bouwen van gerecycled afval dat in huis rondslingerde. Maar zelfs dat werd overweldigd door verzoeken om een instructieblad over hoe het te maken.

Een nieuwe versie van de Tracy Island-set werd uitgebracht in 2000, maar deze heeft niet dezelfde majesteitelijke uitstraling als de voorganger uit de vroege jaren 90.

Atari 2600 (AKA Atari VCS)

Atari begon vrijwel de hele videogamesconsolemarkt in 1977 met de Atari 2600, of VCS zoals het anders werd genoemd. Het was geprijsd op $ 199, dus ongeveer $ 830 in het geld van vandaag, als je rekening houdt met de inflatie. Laten we zeggen dat als je een van deze voor Kerstmis kreeg, je inderdaad een heel gelukkig kind was.

De games waren het equivalent van ongeveer $ 75 per pop, wat ook een enorme uitgave was, maar het weerhield bedrijven als Activision niet om aan de vraag te voldoen. De rubberen joystick zal ook nooit worden overtroffen, voelen we.

Furby

Furby-speelgoed bestaat nog steeds en verkoopt goed, maar het origineel uit 1998 was een enorme sensatie. Het leerde gedrag en sprak Furblish, wat in wezen betekende dat het midden in de nacht jabberde en iedereen wakker maakte.

Het is een van het technische speelgoed dat jongens en meisjes aansprak en originele modellen - met grote, ronde ogen in plaats van digitale displays - worden nog steeds gezocht door verzamelaars.

Man van zes miljoen dollar

Technisch gezien geen technisch speelgoed, de Six Million Dollar Man-actiefiguur past wel in deze lijst dankzij het feit dat hij een verborgen circuit in zijn arm had en een doorzichtig, telescopisch oog dat je kon gebruiken om naar mieren en zo te kijken.

Gebaseerd op de gelijknamige tv-show uit de jaren 70, werd de plastic Steve Austin gezien als een meer geavanceerde Action Man, dus daarom wilden we er allemaal een. Helaas wilde de rubberen huls die het circuit verborg in de loop van de tijd vergaan, dus er zijn maar weinig ongerepte modellen over.

ZX Spectrum

De Sinclair ZX Spectrum was een openbaring bij de release in 1982. Het maakte thuiscomputers betaalbaar en ouders dachten dat het hen zou aanmoedigen om hun huiswerk te maken door er een voor hun kinderen te kopen. Maar het werkte niet echt, tenzij hun huiswerk bestond uit het urenlang spelen van Horace Goes Skiing en het programmeren van de computer om duizenden keren poo wee bum op het scherm te schrijven.

Het originele rubberen toetsenbordmodel is het klassieker en wordt het meest herinnerd, maar de Speccy heeft een paar iteraties doorgemaakt voordat Amstrad langs kwam, het bedrijf kocht en alles verknoeide.

Simon

Hypnotiserend en uitdagend, Simon was een eenvoudig elektronisch spel, maar iedereen leek er een te hebben. Behalve ons.

Je moest op de kleuren in de reeks tikken terwijl ze oplichtten, waarbij het patroon na elke succesvolle poging in aantal toenam. Er was ook een kleinere reisversie die je in een tas kon meenemen en we denken echt dat een heruitgave vandaag net zo goed zou werken als in de jaren 80.

Spreken en spellen

Ontworpen voor jongere kinderen, had Speak & Spell ook een aantrekkingskracht voor oudere kinderen, dankzij het beul-spel en verschillende moeilijkheidsgraden.

Het was een van de vele elektronische apparaten van Texas Instrument die waren ontworpen om leren leuk te maken. Er was ook niet zo veel sprekend speelgoed in de late jaren 70, toen het werd gelanceerd. Een echte noviteit en een klassieker.

Lazer-tag

Lazer Tag is nog steeds beschikbaar in verschillende modernere gedaanten, maar je kunt het origineel uit de jaren 80 niet verslaan.

Kinderen trokken een vest aan met een infraroodsensor aan de voorkant en bewapenden zich met IR-blasters. De vesten hielden de score bij en je was uit als je te vaak werd geraakt. Het leek zo fris en geavanceerd toen het voor het eerst arriveerde. Nu voelt het gewoon alsof je met een paar afstandsbedieningen rondloopt.

Geschreven door Rik Henderson. Bewerken door Adrian Willings.