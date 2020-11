Nike stopt zijn zelfveterende technologie in de Air Jordan XI Adapt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We waren allemaal behoorlijk opgewonden een paar jaar geleden toen Nike zijn zelfvetertechnologie liet zien door Marty McFlys beroemde sneakers uit Back to the Future 2 te reproduceren.

Nu wil Nike wat van die bliksem weer in een flesje stoppen door een nieuwe versie van diezelfde zelfvetertechniek naar de Nike Air Jordan XI Adapt te brengen, om het 25-jarig jubileum van de sneaker te vieren.

Ze werken op vrijwel dezelfde manier als de oudere versies, met een bijbehorende app waarmee je je veters naar hartenlust kunt aantrekken en losmaken, en waarmee je controle hebt over de kleur van een paar lampjes op de schoenen.

De look is ondertussen op afstand minder futuristisch, maar toch visueel een vrij duidelijke stoot - je zult genoeg opvallen tussen de massa die deze draagt, volstaat om te zeggen.

Nike brengt ook een Jubilee-versie van de Air Jordan XI uit, die op grotere schaal verkrijgbaar zal zijn, voor het geval je jaloers wordt. De Adapt-versie komt echter pas op 30 december van dit jaar uit, en we verwachten een totale stroom mensen die proberen een sneak te bemachtigen die na verloop van tijd waarschijnlijk echt waardevol zal worden.

Of dit een aanwijzing is dat zelf-veter in de toekomst voor meer schoenen zou kunnen komen, is natuurlijk een raadsel. Voorlopig lijkt het nog steeds beperkt tot korte runs en speciale edities, dus reken er niet op dat het te snel met meer paren de winkelstraat raakt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.