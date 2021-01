Netgear introduceert Wi-Fi 6E met nieuwe tri-band Nighthawk-router

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De nieuwste Nighthawk-router van Netgear ondersteunt WiFi 6E, wat een stapje hoger is dan Wi-Fi 6 (802.11ax), dat met name overbelaste netwerkproblemen helpt door een voorheen niet-beschikbaar 6GHz Wi-Fi-spectrum aan de mix toe te voegen naast 2.4 en 5Ghz.

In wezen betekent dit dat uw volgende router verbinding kan maken met veel meer apparaten met hogere snelheden en betrouwbaarheid. Capaciteit is hier de naam van het spel met ongeveer drie keer de bandbreedte. Er zijn vier streams van 6 GHz, vier streams van 5 GHz en vier streams van 2,4 GHz. Er zijn ook Multi-Gig Ethernet-poorten voor snelle Ethernet-connectiviteit.

Geïntroduceerd op CES 2021 , is de Nighthawk RAXE500 Tri-band router net zo duur als je zou verwachten van zoiets nieuws, met een prijs van $ 600. Voor sommigen is die investering echter de moeite waard - het biedt tot 10,8 Gbps aan apparaten voor naadloze 4K- en 8K-streaming in het bijzonder.

De Nighthawk RAXE500 Tri-band wifi-router belooft ook een lagere latentie en een nieuwe generatie WPA3-beveiliging. Het nadeel is natuurlijk dat er nog nauwelijks apparaten compatibel zijn met Wi-Fi 6E.

Op CES kondigde Netgear ook drie nieuwe producten aan die compatibel zijn met mobiele netwerken voor diegenen die een back-upoplossing willen of constant onderweg zijn. - dit zijn de Wi-Fi 6-compatibele Nighthawk 4G LTE WiFi 6-router (LAX20) van $ 300 / £ 309 en de 4G LTE-modem van $ 150 (LM1200) in de 4G-ruimte.

Er is ook een nieuwe Nighthawk M5 Mobile Router met Wi-Fi 6- en 5G-compatibiliteit en met een geïntegreerde batterij die tot 13 uur meegaat per oplaadbeurt. Het is echter vrij duur voor $ 510 van AT & T in de VS en een ontgrendelde prijs in het VK van £ 739.

Geschreven door Dan Grabham.