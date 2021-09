Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Motorolas onlangs onthulde Space Charger kan vijf watt vermogen leveren aan maximaal vier apparaten tot op drie meter afstand, beweert het bedrijf in een nieuw bericht dat is gepubliceerd op de Chinese sociale- mediawebsite Weibo .

De zogenaamde Space Charger ziet er niet naar uit dat deze binnenkort door de consument wordt gelanceerd, aangezien echte draadloze oplaadtechnologie nog steeds vijf tot tien jaar verwijderd is van het reguliere verbruik, maar de demonstratie is niettemin zeer indrukwekkend en indicatief van wat er gaat komen in de relatieve nabije toekomst.

De machine lijkt bijna niet te onderscheiden van een gewone router, maar in plaats van wifi uit te stralen, gebruikt hij 1600 antennes om vijf watt laadvermogen naar compatibele apparaten te sturen in een hoek van 100 graden.

Vermoedelijk zal het gebruik in eerste instantie gericht zijn op smartphones - althans voorlopig, vanwege het lage wattage van het uitgangsvermogen. Een machine als de 16-inch MacBook Pro heeft bijvoorbeeld een oplaadblok van 96 W nodig.

Ter verdere referentie: de standaard en meest populaire iPhone-steen die iedereen de afgelopen tien jaar heeft leren kennen en gebruiken, is een oplader van 5 W, maar sinds de iPhone 11 Pro-serie heeft Apple eindelijk de sprong gemaakt naar 18 W en vervolgens 20W op de release van de iPhone 12-line-up .

Dus natuurlijk, hoewel een deconcentratie terug naar 5W een behoorlijk ongemak lijkt te zijn, als er een van deze Space Chargers in je huis, elk café, winkelcentrum en bioscoop zou zijn, zou je telefoon waarschijnlijk nooit meer zonder stroom komen te zitten. Een dergelijke toekomst zou de komende twee decennia zeker moeten komen.

Bekijk hier de promotievideo van Motorola voor de intrigerende Space Charger.