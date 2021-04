Een schijf klonen en alles naar een nieuwe verplaatsen (inclusief Windows)

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als u overweegt om uw Windows-harde schijf te upgraden en over te stappen naar een snellere SSD of NVMe SSD, dan ziet u misschien het idee opzien om Windows op de nieuwe schijf te installeren en het gedoe te hebben om helemaal opnieuw te moeten beginnen.

Het upgraden kan frustrerend zijn als u alles al heeft zoals u het wilt, inclusief instellingen, software en snelkoppelingen.

Een nieuw exemplaar van Windows is geweldig voor snelheid, het is niet zo geweldig voor productiviteit als je geld moet uitgeven om alles weer op orde te krijgen.

Maar maak je geen zorgen, want er is een oplossing. Klonen. Dat klopt, met de juiste software kun je de volledige huidige harde schijf klonen (dwz kopiëren) naar een andere schijf. Dit is geweldig als u een oude harde schijf gebruikt en naar een supersnelle NVME-schijf wilt gaan. Het is ook heel eenvoudig om te doen, dus blijf bij ons terwijl we uitleggen hoe.

Voor het doel van deze handleiding gaan we ervan uit dat u een huidige harde schijf heeft die u gebruikt. Misschien is het de enige schijf in uw speelautomaat of werkstation en wilt u iets sneller toevoegen, upgraden en de oude schijf verwijderen of gewoon alles naar iets groters verplaatsen.

Als u Windows al op een harde schijf hebt geïnstalleerd, kunt u nog steeds een andere schijf toevoegen en dit proces gebruiken om alles te klonen, van de oude harde schijf naar de nieuwe. U kunt dan de oude schijf formatteren om deze voor iets anders te gebruiken (bestanden, games, wat u maar wilt) en het zal net alsof er niets is veranderd.

De eerste stap is om een nieuwe schijf te vinden. We hebben een gids voor de beste NVMe-schijven die je kunt kopen , maar je kunt ook iets betaalbaars en handig gebruiken, zoals deze RGB-tastische schijf van ADATA (de XPG Spectrix S20G).

U hebt geen NVMe SSD nodig voor dit proces, het is gewoon een verstandige upgrade.

Zodra u de nieuwe schijf heeft, installeert u deze in een beschikbare sleuf en bereidt u zich voor op de volgende stap.

Er zijn verschillende stukjes software beschikbaar om uw schijf te klonen. Sommige zijn gratis, sommige zijn betaald.

We houden van Macrium Reflect voor dit proces omdat het gemakkelijk te gebruiken is en je dit proces zelfs kunt doen met de gratis versie. Met de betaalde opties kunt u ook gemakkelijk regelmatig een back-up van uw machine maken als dat nodig zou zijn.

Dus de volgende stap is om Macrium Reflect te downloaden en op uw Windows-machine te installeren. Zodra dat is gebeurd, opent u de software en controleert u of u zich op het tabblad Back-up bevindt en zoekt u de schijf waarop Windows staat en die u wilt klonen.

Je zou eronder een kleine knop moeten zien met de tekst "clone this drive", klik erop en volg de instructies op het scherm.

Je zult zien wanneer je dat hebt gedaan, je een optie hebt om de schijf te selecteren waarnaar je wilt klonen, dus selecteer dat en start het kloonproces. Hiermee wordt alles gekloond, van je huidige schijf naar de nieuwe.

Het mooie hiervan is dat het naar al uw software, instellingen en al het andere kopieert. Softwarelicenties worden ook gekopieerd, dus u hoeft uw Windows-sleutel niet te achterhalen of u zorgen te maken over andere licenties. Zolang u de nieuwe schijf op dezelfde computer gebruikt zonder andere belangrijke hardwarewijzigingen, zou alles soepel moeten werken.

Zodra het kloonproces is voltooid, hebt u twee exemplaren van Windows op twee verschillende stations. U moet een aantal laatste aanpassingen aan uw BIOS aanbrengen om ervoor te zorgen dat uw machine in de toekomst opstart met de juiste schijf. Dus start uw pc opnieuw op en stamp de delete-toets op uw toetsenbord totdat het BIOS wordt geopend (voordat Windows de kans krijgt om te laden).

Eenmaal in het BIOS zie je dat er een optie is onder instellingen waarmee je de opstartvolgorde van je schijven kunt instellen. In wezen vertelt dit uw computer welk station u wilt gebruiken om Windows te laden of op zijn minst vanaf welke het moet proberen om Windows te laden.

Deze optie bevindt zich meestal onder geavanceerde opties> instellingen> opstarten. Daar vind je waarschijnlijk twee instellingen. Opstartprioriteit van harde schijf en vaste opstartvolgorde.

Met twee identieke exemplaren van Windows op verschillende schijven, zult u waarschijnlijk zien dat beide schijven in de lijst staan. Wat u nu wilt doen, is de eerste opstartoptie (opstartoptie # 1) instellen op de nieuwe schijf en ervoor zorgen dat deze is ingesteld als de eerste schijf om van op te starten.

We raden ook aan om de andere schijf uit de lijst te verwijderen en deze uit te schakelen als een andere schijfoptie.

Zodra dat is gebeurd, klikt u op wijzigingen opslaan en afsluiten. Hierdoor wordt uw pc opnieuw opgestart en wordt geprobeerd Windows te laden.

Gefeliciteerd, je hebt nu een shaiuny nieuwe schijf met je gebruikelijke Windows-installatie erop.

U bent nu vrij om de oude schijf te formatteren en voor andere dingen te gebruiken of deze volledig van uw systeem te verwijderen.

Het is vermeldenswaard dat het klonen van uw schijf u niet van problemen zal redden. Als u bijvoorbeeld een virus op uw computer heeft, zal het klonen van de schijf het virus gewoon naar de nieuwe schijf kopiëren. Een nieuwe installatie van Windows is ook een goede manier om rommel, oude bestanden en meer van uw machinestation te verwijderen, en het kan de moeite waard zijn om dit te doen als uw pc erg traag werkt.

Geschreven door Adrian Willings.