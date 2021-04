Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft zijn Classroom Pen geüpdatet met een versie van de tweede generatie die op 27 april 2021 beschikbaar zal zijn.

Het bedrijf lanceerde zijn eerste Classroom-pen in 2019. Met een prijs van $ 39,99 per pen werkte het met elk apparaat - inclusief niet-Surface Windows-apparaten - dat het MPP-protocol ondersteunde. De nieuwe Classroom Pen 2 , die rechtstreeks aan scholen wordt verkocht, is zelfs nog goedkoper en kost $ 399,80 voor 20 van hen, wat betekent dat een enkele pen ongeveer $ 19,99 kost. Maar het lijkt erop dat de pen alleen is geoptimaliseerd voor Surface Pro- en Surface Go-apparaten.

Microsoft vermeldt niet of het compatibel is met andere Windows-apparaten.

De pen wordt zogenaamd geleverd met een "verbeterd ontwerp" en heeft een penclip om aan een Surface Type Cover te bevestigen. Net als de versie van de eerste generatie heeft de Pen 2 ook twee knoppen en vervangende punten, evenals een sleuf waar docenten een touwtje doorheen kunnen lussen om de pen aan een Surface-apparaat te binden.

Houd er rekening mee dat Microsoft in 2018 een agressieve push begon in de computergebaseerde onderwijsmarkt. Google was een van de eerste technologiebedrijven die echt een uitstapje naar deze markt maakten, en nu wordt de Chromebook voornamelijk op scholen in de VS en over de hele wereld gebruikt. Microsoft is hier natuurlijk niet tevreden mee. Dus lanceert het goedkopere apparaten, zoals Surface Go, en styluspennen die speciaal voor studenten zijn gemaakt.

Geschreven door Maggie Tillman.