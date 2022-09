De Litra Beam van Logitech is een flexibele en verstelbare toetsverlichting voor ontwerpers

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Logitech for Creators heeft de nieuwste toevoeging onthuld in zijn line-up van producten die speciaal zijn ontworpen voor content creators, streamers en podcasters.

De Logitech Litra Beam is ontworpen om makers te helpen interessantere dingen te doen met verlichting met een in drie richtingen verstelbare desktopverlichtingsoplossing.

Deze sleutellamp is bedoeld om je te helpen je content op verschillende manieren vorm te geven, met de mogelijkheid om de hoogte, kanteling en rotatie van het licht aan te passen aan je behoeften.

Logitech zegt dat je met deze zeer instelbare verlichting nieuwe stemmingen en tonen voor je content kunt creëren. Gebruik meerdere Litra Beams en je kunt ook profiteren van verschillende pro-level verlichtingstechnieken, waaronder front-, split-, vlinder- en Rembrandt-verlichtingsstijlen.

Litra Beam is in wezen ontworpen om meer te zijn dan alleen een sleutelverlichting. Het is ook bedoeld om de stemming en expressie van uw inhoud te veranderen, wat u ook aan het doen bent.

Samen met de positionele aanpassing, heeft Litra Beam ook on-the-fly instellingen die u kunt wijzigen met snelle toegang tot vijf helderheid en kleurtemperatuur instellingen via hardware knoppen op de lamp. De kleurtemperatuur kan worden ingesteld tussen 2700K-6500K en je kunt nog meer instellen via Logitechs G Hub-software.

Net als de Logitech Litra Glow heeft ook de Litra Beam TrueSoft-technologie. Dus je hebt diffuse verlichting die niet alleen harde schaduwen elimineert, maar ook gemakkelijker is voor je ogen als je urenlang streamt. Logitech zegt dat het veilig is om op die manier te gebruiken en is gecertificeerd als oogvriendelijk voor de hele dag streamen.

Litra Beam wordt geleverd met zijn eigen sterk verstelbare standaard en kan via USB of Bluetooth op je pc worden aangesloten. Dat betekent dat je poorten kunt vrijmaken als dat nodig is. Veel coole functies om naar uit te kijken.

Litra Beam is nu te koop voor £99, US$99.99 of €119.

Geschreven door Adrian Willings.