Logitech Blue Sona dynamische XLR-microfoon belooft geluid van studiokwaliteit voor ontwerpers

(Pocket-lint) - Logitech for Creators heeft een nieuwe microfoon onthuld die anders is dan alle andere XLR-microfoons op de markt.

Het bedrijf beweert dat de Logitech Blue Sona "een superieure geluidservaring van studiokwaliteit" biedt dankzij het actieve dynamische ontwerp en de ClearAmp-technologie.

Blue Microphones heeft in de loop der jaren al een reputatie opgebouwd op het gebied van hoogwaardige audiocaptatie, maar nu is de Blue Sona klaar om die kwaliteit naar een hoger niveau te tillen. Dit is een speciaal gebouwde microfoon die is ontworpen voor streamers, podcasters en content creators. Hij belooft niet alleen helder geluid van studiokwaliteit, maar heeft ook een strak ontwerp dat er geweldig uitziet op de camera.

Blue Sona's hoogtepunten zijn onder andere de ingebouwde ClearAmp technologie die een sterke +25dB gain boost belooft. Dit betekent dat er geen extra hardware zoals een mic booster nodig is. Maar het dubbelmembraamkapsel en het supercardioïde opnamepatroon helpen je om vervelende achtergrondgeluiden te elimineren en je te concentreren op je stem.

Het ontwerp van deze microfoon staat voorop en betekent dat hij ook flexibel is. Met een 290 graden draaibare houder kunt u de microfoon instellen en plaatsen op een manier die voor u werkt in uw opstelling.

Als XLR microfoon heb je een audio interface of voorversterker nodig zoals de Rodecaster Pro 2 of GoXLR om hem te laten werken, maar dan heb je wel een professioneel geluid als geen ander.

De Blue Sona is verkrijgbaar in een paar verschillende kleuren - grafiet of gebroken wit en heeft ook verwisselbare windschermen. Dus je kunt het er geweldig uit laten zien op de camera.

Hij is nu te koop voor £329, US$349,99 of €349, voor meer informatie klik hier.

Geschreven door Adrian Willings.