Hoe Logi Play te bekijken: Logitech's evenement over de toekomst van gaming en streaming

(Pocket-lint) - Logitech heeft aangekondigd dat het een speciaal evenement organiseert onder de naam Logi Play. Hier zullen producten worden onthuld, panels uit de branche worden gehouden en er is volop entertainment.

Dit is het allereerste Logi Play-evenement en het bedrijf zegt dat het zich zal richten op de "toekomst van gaming en streaming".

Logi Play wordt geleid door Logitech G en Logitech for Creators. We verwachten dus ook veel nieuwe en spannende dingen te zien voor zowel gamers als streamers.

Logitech zegt dat er "verschillende" nieuwe producten onthuld zullen worden en gastoptredens van meer dan 30 gamers en content creators, waaronder DanucD, Onscreen, Mr. Shibolet, PastelMusique, Florent Garcia, Djarii en LittleBigWhale.

Logi Play begint op 20 september in Berlijn, Duitsland. De eerste dag is gewijd aan de pers, maar je kunt de verschillende happenings op dag twee bekijken.

Op 21 september zal Logi Play live gestreamd worden zodat iedereen het kan zien. Het publieke evenement zal door het publiek bekeken kunnen worden vanaf:

9 uur Pacific tijd

12 uur Oostelijke Tijd

5 pm BST (UK)

6 pm CET (Europa)

Het speciale evenement van Logitech wordt live gestreamd, zodat iedereen het kan zien. Dat gebeurt hier op het Twitch-kanaal van het bedrijf. Het wordt gehost door Aaron "Medic" Chamberlain en Frankie Ward en er is genoeg te doen om je te vermaken.

Om het niet te vergeten kun je naar de Logi Play 2022 evenement officiële pagina gaan en je aanmelden voor een herinnering.

Geschreven door Adrian Willings.