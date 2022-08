Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Logitech heeft vandaag een welkome update onthuld voor een van zijn populairste gamingmuizen - de Logitech G502. Deze is nu opgefrist met drie nieuwe modellen, waaronder de bedrade G502 X, de draadloze G502 X Lightspeed en de G502 X Plus.

Logitech zegt dat de "populairste gamingmuis ter wereld" nu is opgewaardeerd met een reeks "baanbrekende innovaties" die zijn ontworpen om je de best mogelijke gamingervaring te geven.

Een van die innovaties is de introductie van Lightforce hybride optisch-mechanische schakelaars. Dit is geweldig nieuws voor PC-gamers, want het is de eerste keer dat Logitech optische schakelaars gebruikt in zijn muizen en deze zullen meer duurzaamheid en betrouwbaarheid bieden dan traditionele schakelaars.

Het bedrijf zegt dat het hybride ontwerp van de schakelaars betekent dat je nog steeds de scherpe, tactiele klik krijgt, maar ook optische activering met ultralage latentie.

De vernieuwde G502 X zal ook op andere gebieden in de smaak vallen. Het ontwerp is herzien en bevat nu een omkeerbare en verwijderbare DPI-shift knop om rekening te houden met verschillende handgroottes en gripstijlen. Het iconische oneindige scrollwiel is opnieuw ontworpen met minder gewicht en meer stabiliteit, evenals precieze ratelmodi. En de behuizing is ook lichter geworden, met een dunwandig exoskelet dat maximale stijfheid belooft samen met een lichtere body.

Specificaties G502 X Lightspeed Plus:

Hero 25K sensor, 40G2 maximale acceleratie, 400IPS maximale snelheid

130 uur batterijduur (zonder RGB)

106 gram gewicht

13 programmeerbare knoppen

5 on-board geheugenprofielen

De draadloze versies van de G502 X zijn nu voorzien van USB-C-oplading om samen te gaan met de solide verbinding van de Lightspeed draadloze technologie. Logitech zegt dat Lightspeed is bijgewerkt zodat je meerdere apparaten op één dongle kunt aansluiten door ze te koppelen in G Hub. Zo kun je de Logitech G502 X gebruiken met dezelfde ontvanger als hun Logitech G915, G915 TKL, of G715 gaming toetsenborden.

De Logitech G502 X, G502 X Lightspeed en G502 X Plus zullen naar verwachting deze maand wereldwijd verkrijgbaar zijn voor een prijs van respectievelijk $79, $139 en $159.

Geschreven door Adrian Willings.