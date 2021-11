Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is een subset van mensen - een niche, zo je wilt - die willen dat alles in hun leven, zoals hun kleding en het startscherm van hun iPhone , bij hun esthetiek past. Als je in die categorie valt, dan zijn Logitechs $ 99,99 Pop Keys misschien wel het mechanische emoji-toetsenbord voor jou.

Pop Keys maakt deel uit van Logitechs Studio-serie van schattige computeraccessoires, waaronder de Pop Mouse van $ 39,99 en de Logitech Desk Mat van $ 19,99. Pop Keys is een nieuw product met toetsen in typemachinestijl en een functierij met emoji-snelkoppelingen. Logitech belooft drie jaar batterijduur van twee AAA-batterijen.

Het bedrijf gaf Pop Keys een toetsenbordindeling van 75 procent, wat betekent dat het compacter is dan een toetsenbord van volledig formaat. Maar het bevat nog steeds een functierij en pijltoetsen.

Met de functierij kunt u standaard schakelen tussen gekoppelde apparaten en het afspelen en het volume regelen. Er is een Fn-toets om toegang te krijgen tot de standaard F1- tot F12-knoppen. Maar aan de rechterkant van het toetsenbord bevinden zich vijf programmeerbare toetsen die u kunt gebruiken voor het typen van emoji-symbolen. Logitech heeft zelfs ronde keycaps met emoji-symbolen erop toegevoegd. Dus wanneer u de emoji-snelkoppeling van het toetsenbord programmeert, komen de emoji-toetsen overeen met de toegewezen symbolen.

Voor de meeste emoji-toetsen moet u Logitechs Options-software gebruiken om de toetsen toe te wijzen. (Een van de emoji-toetsen op het toetsenbord fungeert ook als snelkoppeling om het emoji-selectiemenu op OS-niveau te openen, dus het vereist geen Logitech-software). Pop Keys kan ook via Bluetooth met maximaal drie apparaten worden gekoppeld. (Of maximaal twee Bluetooth-apparaten plus één met Logitechs Bolt USB-ontvanger die in de doos zit). Gebruik gewoon de toetsen F1 tot F3 om ertussen te schakelen.

Als dit je interesseert, is Pop Keys vanaf november 2021 beschikbaar in de VS. Je kunt het krijgen in roze, geel en zwart, of paars en geel.

Logitech zei dat het binnenkort beschikbaar zal zijn in Europa.