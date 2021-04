Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Logitech heeft aangekondigd dat het niet langer universele Harmony-afstandsbedieningen gaat maken.

Over de controllers van het bedrijf is al jaren hoog aangeschreven. Fantastische afstandsbedieningen waarmee u allerlei apparaten via één controller kunt beheren. Deze afstandsbedieningen bieden zelfs ondersteuning voor spraakbesturing van uw favoriete audiovisuele entertainmentapparaten met Google Home en Amazon Alexa.

Dat gaat nu echter allemaal veranderen, aangezien het bedrijf nu heeft aangekondigd dat het niet langer de controllers zal produceren. In een blogpost op zijn eigen ondersteuningspaginas legde Logitech iets dieper uit. Ten eerste verklaarde het dat de afstandsbedieningen "beschikbaar zullen blijven via verschillende retailers", maar dat het ze niet langer zal produceren.

Het probeerde ook huidige klanten gerust te stellen door te stellen dat de ondersteuning voor huidige afstandsbedieningen niet plotseling zal eindigen:

"We zijn van plan onze Harmony-community en nieuwe Harmony-klanten te ondersteunen, inclusief toegang tot onze software en apps om uw afstandsbedieningen in te stellen en te beheren. We zijn ook van plan het platform te blijven updaten en apparaten aan onze Harmony-database toe te voegen. Klant- en garantieondersteuning wordt aangeboden. "

Logitech wilde ook herhalen dat deze wijziging ook geen negatieve invloed heeft op de huidige garantievoorwaarden . Dus als u een huidige gebruiker van een Logitech Harmony-afstandsbediening bent, kunt u rekenen op voortdurende ondersteuning voor uw apparaat en hulp als er iets misgaat.

Logitech zei ook dat het van plan is om software-updates voor de Harmony-apps en ondersteuning voor integraties van derden te blijven aanbieden. Met als conclusie dat Logitech "... niet verwacht dat uw Harmony-ervaring wordt beïnvloed als gevolg van deze beslissing."

Als je een huidige Logitech Harmony-afstandsbediening hebt, gaat het in wezen prima, maar je kunt in de toekomst geen nieuwe kopen.

Geschreven door Adrian Willings.