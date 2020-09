Logitech pusht een update om uw muis 25.600 DPI te geven

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je denkt dat meer altijd beter is, dan is er goed nieuws, want Logitech pusht een software-update, wat betekent dat je extra DPI krijgt. Maar alleen als u de juiste muis heeft.

Het bedrijf brengt een update uit voor al zijn muizen met de nieuwste Hero-sensor. Logitech zegt dat deze lijst momenteel deze muizen bevat:

Logitech G403 Hero

Logitech G502 Hero

Logitech G502 Lightspeed

Logitech G604 Lightspeed

Logitech G703 Lightspeed

Logitech G903 Lightspeed

Logitech G Pro (held)

Logitech G Pro Wireless

Als je het geluk hebt een van deze apparaten te bezitten, kun je je koesteren in de glorie van de gratis update. Eerder hadden muizen die de Hero-sensor schommelen een maximum van 16.000 DPI, maar dankzij deze update kunnen ze nu een aanzienlijke boost krijgen.

Logitech zegt dat deze update van de sensor het s werelds eerste submicron-muissensor maakt - de eerste die ... nauwkeurig bewegingen kan volgen op het submicron-niveau (1 micron = 1 miljoenste van een meter, of 0,000001 m). Zonder concessies te doen aan de nauwkeurigheid. "

Realistisch gezien zullen de meeste gamers vinden dat 25.000 DPI veel te veel is voor standaardgebruik. Zelfs de professionele gamers zullen inderdaad kiezen voor lichtgewicht muizen met een lagere DPI. Maar het is nog steeds best gaaf om zon grote verandering te zien komen in de vorm van een eenvoudige software-update.

Om de update voor uw muis te downloaden, laadt u Logitech G Hub op .

Geschreven door Adrian Willings.