LG's flexibele beeldschermtechnologie is gemaakt van contactlensmateriaal

(Pocket-lint) - LG Display heeft een ander soort rekbare displaytechnologie aangekondigd die gebaseerd is op hetzelfde materiaal waarvan contactlenzen worden gemaakt.

De nieuwe technologie zou bedrijven in theorie in staat stellen displays op vrijwel elk oppervlak aan te brengen, waarbij LG Display wijst op toepassingen in de mode, mobiliteit en gaming.

LG Display is de displayfabrikant van LG en rekent erop dat het deze nieuwe rekbare technologie tegen 2024 op de markt kan brengen. In zijn huidige vorm bestaat het uit een 100ppi-scherm dat begint bij 12 inch en uitrekt tot ongeveer 14 inch, hoewel we kunnen verwachten dat de afmetingen zullen toenemen naarmate de ontwikkeling vordert.

Omdat het is gebaseerd op hetzelfde materiaal als zachte contactlenzen, kan het scherm worden opgerold en gedraaid, waardoor het perfect is voor gebruik in scenario's waar andere opvouwbare displaytechnologie problematisch kan zijn. Binnenin bestaat het uit micro-LED's die slechts 40 micrometer of kleiner zijn, iets wat in de loop der tijd waarschijnlijk zal veranderen om een betere pixeldichtheid mogelijk te maken.

Waar deze technologie terecht zal komen, moeten we afwachten. Ze zou absoluut kunnen worden gebruikt om advertenties te plaatsen waar ze anders niet zouden passen, maar interessantere toepassingen zijn bijvoorbeeld om ze op de zijkant van auto's aan te brengen. Dezelfde technologie zou ook kunnen worden gebruikt voor opvouwbare telefoons en tablets als ze beter zijn dan de huidige materialen. Maar daarvoor moet de pixeldichtheid wel toenemen.

