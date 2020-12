Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - LG heeft een autonome reinigingsbot ontwikkeld die UV-licht gebruikt om gebieden met veel bezoekersaantallen te desinfecteren. Kortom, het kan helpen bij de strijd tegen Coronavirus en andere virale uitbraken op scholen, kantoren en horecagelegenheden.

De "Corona-bot", zoals we hem hebben genoemd, zal officieel worden onthuld als onderdeel van de virtuele CES 2021-presentatie van LG in januari, aangezien de jaarlijkse vakbeurs alleen digitaal wordt, zoals vele anderen in de afgelopen tijd.

Het maakt gebruik van AI om tafels, stoelen en ander meubilair te verplaatsen en elk tastbaar oppervlak te bestralen met UV-C-licht om ziektekiemen te elimineren.

Het kan worden geïntegreerd met bestaande reinigingsroutines en via een app worden gecontroleerd met een telefoon of tablet. Er zijn ook sensoren voor menselijke detectie die helpen voorkomen dat werknemers worden blootgesteld aan UV-straling.

"Deze autonome UV-robot komt op een moment dat hygiëne de hoogste prioriteit heeft voor hotelgasten, studenten en restaurantklanten", zegt Roh Kyu-chan, vice-president van LGs robotafdeling.

"Consumenten kunnen erop vertrouwen dat de LG UV-robot hun blootstelling aan mogelijk schadelijke ziektekiemen zal helpen verminderen."

De LG UV-robot zal vanaf begin 2021 beschikbaar zijn voor geïnteresseerde bedrijven in de VS. Een wereldwijde uitrol moet nog worden aangekondigd.

Geschreven door Rik Henderson.