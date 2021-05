Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lenovos nieuwe accessoirelijn, Lenovo Go , omvat laders, muizen, toetsenborden en audioproducten. Een van de meest in het oog springende accessoires in de line-up is een apparaat genaamd Lenovo Go Wireless Multi-Device Mouse. Het is een ravelmuis die zowel draadloos Qi-opladen als USB-C ondersteunt.

"Omdat veel externe medewerkers meer dan één apparaat hebben en genieten van de flexibiliteit die ze bieden", kondigde Lenovo aan . "Met de muis voor meerdere apparaten kunnen tot drie apparaten worden gekoppeld met een druk op de knop. Bovendien kan de utility-knop worden geprogrammeerd voor snelle snelkoppelingen naar vergaderingen, en niet alleen is de muis draadloos verbonden, hij kan ook draadloos worden opgeladen via een compatibele Qi-oplaadoplossing of via USB-Type C. "

Naast de muis valt ook Lenovos Go USB-C Laptop Power Bank op, omdat deze 20.000 mAh oplaadcapaciteit tot 65 W biedt, samen met de mogelijkheid om tot drie apparaten tegelijk op te laden. Beide apparaten hebben duidelijk een hybride focus op woon-werkverkeer, zodat werknemers ze gemakkelijk kunnen wisselen tussen meerdere computers, terwijl ze ze ook in een rugzak of tas kunnen gooien om ze gemakkelijk van de ene locatie naar de andere te vervoeren.

De Lenovo Go Wireless Multi-Device Mouse kost $ 59,99, terwijl de Lenovo Go USB-C Laptop Power Bank $ 89,99 kost wanneer ze in juni 2021 wordt gelanceerd. ", inclusief" audio-oplossingen "voor vergaderingen.

Geschreven door Maggie Tillman.