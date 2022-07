Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je jezelf ooit als Lego Minifiguur hebt willen creëren, heb je geluk.

Lego heeft een betaversie gelanceerd van haar Minifigure Factory, een online tool die een nieuw niveau van personalisatie biedt voor Lego Minifiguren.

Met de Minifigure Factory kun je hoofden, hoofddeksels, torso's, benen en accessoires mixen en matchen.

Je kunt ook kiezen wat er op de romp wordt gedrukt, verschillende "stickerelementen" selecteren en aangepaste tekst toevoegen.

Met de teksteditor kun je kiezen uit zeven lettertypes en de grootte en positie van je tekst heel precies aanpassen.

Natuurlijk worden deze ontwerpen gemodereerd om het gebruik van godslastering, haatdragende taal en merknamen van derden te voorkomen.

Lego / Pocket-lint

Voorheen was het maken van je eigen aangepaste Minifiguur iets dat alleen in bepaalde Lego flagship stores kon worden gedaan, dus Lego fans zullen enthousiast zijn over de mogelijkheden van online creatie.

Helaas zit er wel een addertje onder het gras, de beta is alleen live voor klanten die in de Verenigde Staten wonen.

Als je in de VS woont, kun je je eigen figuur maken voor slechts $11,99, maar er is een limiet van één per huishouden.

We verwachten dat de limiet wordt opgeheven zodra de Minifigure Factory uit beta komt en Lego een beter inzicht heeft in de vraag en de processen.

De tool zou later ook in andere regio's beschikbaar moeten komen, maar Lego heeft nog niet gezegd wanneer. We hopen dat het snel is.

Geschreven door Luke Baker.