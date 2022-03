Een Lego-set voor Star Wars Jedi: Fallen Order komt misschien

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een vrij omvangrijk lek van aankomende Lego Star Wars-sets heeft een bijzonder interessante kit onthuld die blijkbaar onderweg is — een voor de begeleidende droid in Jedi: Fallen Order.

De opgewekte kleine droid vergezelt je gedurende het grootste deel van Respawn's third-person actiegame, en komt schijnbaar binnen voor de Lego-behandeling met een set die 1062 stukjes zal bieden, volgens de Duitse site PromoBricks .

Het zal blijkbaar ook in een enkele minifiguur worden verpakt, maar dit is naar verwachting van de droid voor een weergaveplaat, in plaats van een kleine versie van Cal, de hoofdrolspeler van het spel.

Dit wordt ondersteund door de opname van een vergelijkbaar model droid in de Mandalorian's N-1 Starfighter-set, wat aantoont dat Lego de vorm heeft gegoten.

PromoBricks heeft aangegeven dat de set € 99,99 zal kosten wanneer deze uitkomt, en verwacht dat die datum in augustus zal zijn, uit de lijst die hij heeft gezien.

Het ID-nummer van de kit is 75335BD-1, en het zijn die laatste drie letters die de grootste aanwijzing hebben gegeven over wat het onderwerp zal zijn.

Voor fans van Fallen Order is dit weer een beetje goed nieuws, met de grotere kant van de dingen eerder dit jaar toen EA bevestigde dat een vervolg op de game in ontwikkeling is bij Respawn, dat ook aan andere Star Wars-gamingprojecten werkt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.