De nieuwste Star Wars-sets van Lego zijn perfect voor fans van The Book of Boba Fett

(Pocket-lint) - Lego heeft een goede dag - vers van de aankondiging van een nieuwe Horizon Forbidden West Tallneck-set , heeft het ook de wraps verwijderd van twee nieuwe sets die perfect zijn voor iedereen die genoten heeft van The Book of Boba Fett op Disney+.

Een van de sets is ideaal voor liefhebbers van het bouwen van ruimteschepen, omdat het Din Djarins nieuwe favoriete schip introduceert - een N-1 Starfighter die zijn schip verving uit de eerste twee seizoenen van zijn eigen tv-show nadat dat schip was vernietigd.

Het is een bekend gezicht voor fans van The Phantom Menace, waar het tijdens de prequel-film het grootste deel van de vloot voor de planeet Naboo vormde.

Je krijgt minifigs van The Mandalorian met zijn darksaber, samen met Grogu en enkele andere vrienden, en het ziet eruit als een leuke build met 412 stukjes. Het kost € 59,99 of € 59,99.

Als klap op de vuurpijl is er Boba Fett's Throne Room , een bekende locatie die vroeger toebehoorde aan Jabba the Hutt maar onder nieuw management staat in The Book of Boba Fett.

Het heeft een leuke cast van personages uit de show waarmee je het kunt vullen, en bestaat uit 732 stukjes, die € 99,99 of $ 99,99 kosten. Langdurige serie stoere Bib Fortuna klopt ook nog steeds aan, voor het geval je een inwonende slechterik nodig hebt.

Je kunt ze nu allebei rechtstreeks bij Lego bestellen, door de links te volgen die we hierboven hebben ingesloten!

Geschreven door Max Freeman-Mills.