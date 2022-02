Lego onthult een Horizon Forbidden West Tallneck-set

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lego heeft een spannende nieuwe build-and-display-set onthuld uit de wereld van Horizon Forbidden West, bestaande uit een van de iconische Tallnecks van de game, enorme robotdinosaurussen die zich boven de boomgrens uitstrekken en heldin Aloy de omgeving in kaart laten brengen.

De Tallneck zal 13,5 inch hoog zijn, en ondanks dat hij er aan de buitenkant redelijk schoon uitziet, bestaat hij toch uit 1.222 stukken, dus het zal niet bepaald eenvoudig zijn om te bouwen.

De set wordt ook geleverd met een minifiguur van Aloy om naast de machine te gaan, evenals wat flora en een andere kleinere machine die in vergelijking eigenlijk best schattig is.

Als je echter een fan bent van zowel Lego als de Horizon-serie, kan dit een spannende tijd worden — je zult moeten hopen dat Lego hier alleen maar de deur opent, naar een bredere lijst van andere potentiële machines en locaties die het sets voor zou kunnen produceren.

Isaac Snyder, ontwerper bij de LEGO Group, zei over de set: "Het Guerrilla-team is ongelooflijk gepassioneerd over de wereld van Horizon Forbidden West en heeft enorm geholpen om ervoor te zorgen dat we een authentieke weergave in LEGO-vorm konden creëren. Dankzij onze nauwe samenwerking konden we verwijzingen opnemen naar de meest iconische aspecten van Horizon Forbidden West, van ongelooflijke machines, mysterieuze ruïnes, unieke stammen en adembenemende landschappen."

De set zou in mei 2022 uitkomen en kost £ 69,99, € 79,99 of $ 79,99, afhankelijk van waar je hem koopt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.