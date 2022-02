Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is misschien een beetje barbaars om de hoofden van je vijanden als trofeeën te houden, maar het houden van Lego-versies van de helmen van je favoriete personages is prima, denken we. Dat is ook een geluk, want Lego heeft zojuist een reeks nieuwe helmsets onthuld die je nu kunt pre-orderen.

De drie toevoegingen zijn Din Djarin , ook wel bekend als The Mandalorian, de iconische piloothelm van Luke Skywalker en het onheilspellende gezicht van een Dark Trooper , met zijn dreigende rode ogen.

Elk is een complexere constructie dan het op het eerste gezicht lijkt, waarbij zorgvuldig de contouren en rondingen van de betreffende helm worden nagebootst om ervoor te zorgen dat het zo dicht mogelijk bij de echte versie van hetzelfde hoofddeksel lijkt.

De helm van de Mandalorian is waarschijnlijk een populaire keuze, gezien het enorme succes van zowel zijn eigen tv-show als zijn recentere optredens in The Book of Boba Fett op Disney+.

We houden echter vooral van het uiterlijk van Luke's helm, met zijn kinriem en veel details die rechtstreeks uit de films komen - het is alleen jammer dat je niet persoonlijk een auto-targetingsysteem kunt inzetten en ervoor kiest om het te negeren in gunst van de kracht.

Ze voegen zich bij de bestaande drie helmen, namelijk Darth Vader, een Scout Trooper en Boba Fett, om een behoorlijk uitstekende reeks opties te creëren. Elk kost £ 54,99 of $ 59,99 en kan nu worden gereserveerd in de Lego Store , voordat ze daadwerkelijk op 1 maart 2022 worden gelanceerd.

Geschreven door Max Freeman-Mills.