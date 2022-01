Met Lego's nieuwe Globe-set kun je de wereld bouwen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lego heeft nog een andere door fans bedachte set gelanceerd, genaamd The Globe, en het ziet er precies zo uit als je je een wereldbol van Lego zou voorstellen.

Het heeft een vintage globe-design en is volledig gemaakt van Legoblokjes , 2585 stuks om precies te zijn. Als hij volledig is gebouwd, is hij 30 cm lang, 26 cm breed en 40 cm hoog, waardoor hij relatief groot is.

De set combineert traditionele Legostenen met interne Technic-elementen die helpen bij het creëren van de ronde bolvorm. Hij draait ook dankzij een as gemaakt van Technic-stukken.

Het heeft glow-in-the-dark tegels met namen van alle grote oceanen en continenten, zodat je een subtiele gloed afgeeft in elke kamer waar het lichtniveau daalt. Pls, de basis is voorzien van een 'The Earth' naamplaatje. En het is aanpasbaar, dus je kunt je eigen kleine details toevoegen als je dat wilt.

Lego noemt het een "ontspannend bouwwerk", wat suggereert dat het niet de meest technische is die ooit is gemaakt, maar met het aantal stukjes en de enorme schaal wordt het nog steeds beoordeeld als een 18+ product.

The Globe is de nieuwste set die afkomstig is van het Ideas-platform waarmee fans nieuwe bouwideeën kunnen creëren en erover kunnen stemmen. Bij voldoende stemmen worden de sets omgezet in een officiële set die in de uitverkoop gaat. Eerder uitgebrachte sets zijn onder meer de Friends Central Perk-set, de klassieke Typewriter en Home Alone- huisbouw.

Lego's The Globe-set is vanaf 1 februari te koop en kost £ 174,99.

Geschreven door Cam Bunton.