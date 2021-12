Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lego heeft een Technic set geïntroduceerd genaamd de BMW M 1000 RR .

De schaalset van 1:5 bestaat uit 1.920 onderdelen, waaronder een volledig functionele versnellingsbak met drie versnellingen, een voor- en achtervering, een geprinte voorruit en drie verschillende dashboardopties. De set wordt ook geleverd met een racestandaard en displayplaat. Het wordt verkocht voor $ 229,99 / € 199,99 / £ 174,99.

Het is een getrouwe replica van de circuitkampioen-motorfiets, het directe resultaat van een samenwerking tussen Lego Technic en BMW Motorrad. Houd in gedachten dat BMWs "M" ontworpen fietsen synoniem zijn met motorsport, zozeer zelfs dat ze universeel aanbeden lijken te worden door de fietsgemeenschap.

Lego

Legos nieuwe set is daarom ontworpen om het echte product te eren en fans een kijkje te geven in BMWs eigen productieprocessen. In een verklaring zei Lego: "Het was zo leuk om onder de huid van zon belangrijk model te kruipen... We zijn ervan overtuigd dat onze LEGO Technic-versie een winnaar is zoals zijn echte naamgenoot." Ondertussen zei BMW dat het nieuwe Technic-model een "state-of-the-art" product is van zowel BMW als het Lego Technic-team.

De BMW M 1000 RR-set is vanaf 1 januari 2022 verkrijgbaar bij Lego-winkels en op Legos website . Vanaf 1 maart zal hij bij andere retailers landen.