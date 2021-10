Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoe zou je het vinden om een enorme Lego- versie van het McCallister-huis uit de film Home Alone uit 1990 te bezitten?

Nou, net op tijd voor de feestdagen, kondigt Lego precies dat aan: een Home Alone-thema-set gemaakt door fan-ontwerper Alex Storozhuk.

Een versie van deze Lego-set haalde voor het eerst de krantenkoppen in 2019 - toen de ster van Home Alone, Macaulay Culkin, een duim omhoog deed door het door fans gebouwde project te tweeten en volgers aan te moedigen er online op te stemmen. Het duurde niet lang voordat Storozhuks Lego Ideas-inzending duizenden stemmen kreeg.

Lego Ideas is een platform voor fans om hun eigen bouwwerken in te dienen die op een dag echte Lego-sets kunnen worden die in winkels worden opgeslagen.

Om in aanmerking te komen voor overweging door het Lego Ideas-team, moeten ze een bepaald aantal stemmen van supporters bereiken. Zoals vorig jaar werd onthuld, werd de inzending van Storozhuk goedgekeurd om te worden omgezet in een set. Met hulp van Lego-ontwerpers Antica Bracanov en Enrique Belmonte Beixer is het klaar voor productie.

De set bevat 3.955 onderdelen voor alle vloeren van het huis, inclusief de kelder en zolder. Het heeft ook minifiguren voor de personages Kevin, Harry, Marv, Kate en de oude man Marley. Er zijn zelfs dingen zoals de aftershave-lotion die wordt gebruikt in de "Scream" -badkamerscène en de huisdierentarantula van Buzz.

Alleen thuis zijn is geweldig!...Of toch niet? Zet het geluid aan voordat je ons muzikale eerbetoon aan de nieuwe LEGO® Ideas Home Alone-set ziet! https://t.co/peOgbX211e pic.twitter.com/zS7NQaf0Ok — LEGO® IDEAS (@LEGOIdeas) 21 oktober 2021

Home Alone, met Culkin als Kevin McCallister, leidde tot sequels, waaronder Home Alone 2: Lost in New York en Home Alone 3. Het zijn zulke populaire films dat Disney een nieuwe aflevering uitbrengt - Home Sweet Home Alone - via de Disney+ streaming dienst . De release staat gepland voor november 2021.

De Home Alone Lego-set is natuurlijk getimed om rond dezelfde tijd uit te brengen. Het is beschikbaar vanaf 1 november 2021 en kost $ 249,99 in de VS.