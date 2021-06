Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ieders favoriete speelgoedbedrijf met in elkaar grijpende stenen, Lego, is om zijn allereerste Lego Con te organiseren - een twee uur durende livestream-evenement vanuit het hoofdkantoor van het bedrijf in Denemarken.

Maar wat is Lego Con 2021, wanneer en hoe kun je de livestream bekijken en wat moet je verwachten dat Lego aankondigt? Hier is alle info.

Het twee uur durende live-evenement wordt op zaterdag 26 juni 2021 rechtstreeks vanuit Lego House in Billund, Denemarken livestreamd. Dit zijn de tijden voor het lokale publiek:

17: 00-19: 00 BST (VK)

18: 00-20: 00 CEST (Europa)

12: 00-14: 00 EDT (oostkust VS)

09: 00-11: 00 PDT (West Coast USA)

Er is maar één plek om af te stemmen, op de eigen site van Lego, via de volgende link: www.lego.com/legocon .

Dat is ideaal voor een Google Cast op een groot scherm. Lego kan andere links onthullen, zoals YouTube direct, dichter bij de datum van het evenement.

De teaservideo voor de inaugrale conferentie van Lego belooft "exclusieve set-onthullingen, speciale gasten, live builds, geheimen van binnen Lego HQ, Q&A met Lego-ontwerpers", plus al je favorieten - waaronder Harry Potter, Minecraft, Mario, Star Wars en meer.

Gezien het feit dat er op zaterdag twee volle uren te vullen zijn, vermoeden we dat er veel nieuwe kit zal komen om uw aandacht te trekken. Klinkt leuk voor zowel kinderen als volwassenen. Kom maar op met de Lego Con!

Geschreven door Mike Lowe.