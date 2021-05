Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is 17 jaar geleden dat het populaire tv-programma Friends zijn laatste aflevering uitzond, maar toch introduceert Lego een set met Friends-thema.

Met de Friends Apartments-kit van 2.048 onderdelen kun je de twee belangrijkste appartementen van New York in de show bouwen, compleet met de verbindingsgang. Het staat vol met details van de show die alleen echte fans zouden zien, zoals Phoebes "Gladys" -schilderij en Thanksgiving-kalkoen met vleeszweet. Oh, de nostalgie. De set is zelfs versierd met verlichtingsapparatuur, waardoor het een tv-studiovibe krijgt.

Maar het zijn de minifiguren van Friends die echt de moeite waard zijn om Legos nieuwste Friends-set te kopen. (De Friends Apartments-kit volgt een Central Perk-coffeeshopset van 1.070 stuks uit 2019.) De volledige hoofdcast is beschikbaar in de nieuwe kit - Rachel, Ross, Joey, Monica, Phoebe en Chandler - evenals Chandlers ex Jane, een terugkerend personage. De Ross-minifig trekt zelfs een leren broek aan, terwijl Monica een schort heeft.

Lego

De Friends Apartments-kit is vanaf 1 juni 2021 te koop voor $ 149,99 (ongeveer £ 106). Het wordt aanbevolen voor personen van 18 jaar en ouder. Bekijk Pocket-lints overzicht van de beste Lego-kits in 2021 als je merkt dat je kwijlt naar sets om te bouwen terwijl je wacht tot de nieuwe Friends-kit in de uitverkoop gaat.

Geschreven door Maggie Tillman.