Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lego heeft zojuist een gloednieuwe Star Wars-set aangekondigd en dit is er een om elke fan enthousiast te maken: het is een R2-D2-replica die is gelanceerd om 50 jaar Lucasfilm te vieren.

Deze geheel nieuwe 2314-delige set wordt aangeprezen als de "meest veelzijdige" Lego R2-D2 tot nu toe en heeft een periscoop, een intrekbaar middenbeen en een roterende kop. Het bevat zelfs verborgen gereedschappen, waaronder een lichtzwaardgreep dat is opgeborgen in een geheim compartiment.

Omdat het een uniek stuk is, wordt het ook geleverd met een minifiguur om te verzamelen die je ernaast kunt laten zien op zijn eigen Lego-steen voor het 50-jarig jubileum.

Na voltooiing is deze set 31 cm (12,5 inch) hoog, 20 cm (7,5 inch) breed en 15 cm (6 inch) diep, dus het is geen klein bouwwerk door de verbeelding.

En net om volwassenen een goed gevoel te geven bij het kopen van een Lego-set alleen voor zichzelf en niet voor hun jongere gezinsleden, heeft Lego het een bouwclassificatie van 18+ gegeven. Dit is een volwassen verzamelspeelgoed voor volwassenen (serieus!).

Lego R2-D2 is vanaf 1 mei te koop en kost $ 199 / € 199 in de VS / EU, of £ 179,99 in het VK. Kijk uit naar meer 50-jarig jubileumsets in de zeer nabije toekomst.

Geschreven door Cam Bunton.