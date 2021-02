Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is officieel: Sonic the Hedgehog komt naar Lego, in de Lego Ideas Sonic Mania Green Hill Zone-set, die later dit jaar in productie gaat.

Het is niet alleen Mario die nu de officiële Lego-status kan afdwingen - er zijn al 16 sets bevestigd - in de klassieke karakteroorlogen van videogames. (Nou, ok, Sonic verscheen in 2016 als een Lego Dimensions-release , maar we denken dat deze aanstaande set er helemaal speciaal uitziet).

De aanstaande Sonic-set heeft een diepere geschiedenis dan de meeste. Het was een ontwerp van Viv Grannell als onderdeel van Lego Ideas - je kunt het origineel zien, dat enorm veel steun kreeg op de officiële site - en dankzij updates in ontwikkeling en een partnerschap tussen Lego en Sega zal het nu werkelijkheid worden. Dat is het hele idee achter Lego Ideas: de ideeën van makers realiseren.

Sonic beleeft een soort heropleving in het tweede decennium van dit millennium - met de Sonic the Hedgehog-film bovenaan onze beste (en slechtste) videogamefilmaanpassingen aller tijden voor de super 2020-film - net op tijd voor de 30e verjaardag van de blauwe erinaceidae (dat is in juni 2021).

Wat betreft deze Lego-creatie, die is geïnspireerd door de platformgame Sonic Mania uit 2017 - maar we kunnen veel van de originele game zien, want daar verscheen Green Hill Zone voor het eerst - we zijn vooral dol op de one-up tv en andere details zoals de blauwe vogels en gouden ringen. Goed gedaan, Viv.

Er is nog geen woord over prijzen, aangezien het product zich nog in de ontwikkelingsfase bevindt, maar het zal wereldwijd beschikbaar zijn zodra het allemaal klaar en afgestoft is.

Geschreven door Mike Lowe.