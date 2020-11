Deze enorme recreatie van het Colosseum is Legos grootste set ooit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lego heeft zijn grootste set ooit onthuld met 9.036 stuks - deze getrouwe recreatie van het Colosseum.

Oké, het is dus niet de meest opwindende grote lego-set voor ervaren bouwers, maar het zal een grote uitdaging worden - net als toen we de vorige grootste set bouwden - de Ultimate Collectors Series Millennium Falcon, die 7541 stuks haalde. Beide sets hebben iets gemeen: ze bestaan grotendeels uit stukken van dezelfde of vergelijkbare kleur, wat betekent dat de tijd niet noodzakelijk in het gebouw is, maar bij het vinden van de juiste stukken.

Natuurlijk is de set met 18+ rating ook vrij duur - niet zo veel als de verzamelbare Millennium Falcon, maar vrijwel hetzelfde als een PlayStation 5 voor $ 550 / £ 450 .

De set bevat veel levensechte details en herschept de drie verschillende niveaus van het Colosseum, elk versierd met de kolommen van de Dorische, Ionische en Korinthische ordes.

Tot de details behoren zelfs 80 ribben in de tribunes (exact hetzelfde aantal als het origineel) en drie verschillende tinten baksteen. Je kunt ook van buitenaf in het centrum van het Colosseum kijken, net als zijn echte tegenhanger.

De volgorde van bouwen komt overeen met het origineel, waarbij de houten arena het laatste gebouw is dat binnen wordt geplaatst. Net als het recente Lego Old Trafford , kan het gebouw vanuit elke hoek worden bekeken, wat betekent dat je het in elke richting kunt weergeven. Hij is ca. 27 cm hoog, 52 cm breed en 59 cm diep.

De set is ontworpen door Rok Zgalin Kobe: "Een van de grootste uitdagingen en een van de belangrijkste dingen was om de monumentaliteit van het Colosseum over te brengen in de Lego-vorm. Ik vond dat het model een speciaal architectonisch kenmerk van het origineel moest vertonen - de rijen van kolommen die de bogen flankeren in verschillende stijlen.

`` Om dat te bereiken, is het model geconstrueerd met een effect van verticale overdrijving. De doorsnede is daarom veel steiler dan bij de werkelijke structuur. Hopelijk zullen mensen worden geïnspireerd om meer over het origineel te leren door de ervaring met het bouwen van het Lego-model. . "

Geschreven door Dan Grabham.