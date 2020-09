Adidas nieuwste A-ZX sneakers zijn een samenwerking met Lego

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Adidas heeft een sneakersamenwerking met Lego onthuld. Als onderdeel van de Adidas A-ZX-serie, waarin 26 klassieke ontwerpen opnieuw worden uitgevonden door samenwerkingen met anderen, betwijfelen we of het te lang zal duren voordat we er meer informatie over krijgen.

De A-ZX-serie werd begin augustus voor het eerst aangekondigd en de lijst met medewerkers - inclusief bedrijven en makers - is langzaam onthuld en omvat team-ups met voetbalteam Juventus, de National Park Foundation en sneakerboetiek Atmos.

Lego werkt momenteel steeds meer samen met andere bedrijven - Ikea heeft onlangs een reeks opslagproducten aangekondigd , compleet met Lego-noppen aan de bovenkant, terwijl Levis ook Lego-gerelateerde kleding vrijgeeft (niet de eerste keer dat dat is gedaan) en dat onlangs lanceerde het eerste product - een Lego-beanie-hoed .

Zoals je hierboven kunt zien, bevat het ontwerp enkele Lego-elementen in het ontwerp, die de belangrijkste primaire kleuren bevatten en zeker onderscheidend zullen zijn wanneer ze op straat verschijnen.

De merkschoenen kunnen ook in een themadoos komen. Dat is zeker de suggestie toen de schoenen werden aangekondigd in een stop-motionvideo die cool is maar geen details onthult. Zo hebben de sneakers nog geen lanceringsdatum.

Geschreven door Dan Grabham.