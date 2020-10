Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Prime Day is een van de beste tijden geworden om alle slimme technologie in huis te halen waar je naar op zoek was, aangezien de online retailer enorme verkopen heeft voor alle soorten producten, inclusief robotstofzuigers.

iRobot is een toonaangevende fabrikant van robotstofzuigers geworden en als onderdeel van Prime Day kunnen leden tot 42 procent besparen op hun Roombas. De grootste waarde komt van de iRobot Roomba 981 . Deze Roomba maakt gebruik van kaarten met Wi-Fi-verbinding om ervoor te zorgen dat hij elke centimeter van uw vloer reinigt. Het is ideaal voor huizen met huisdieren en maakt gebruik van sensoren voor vuildetectie om ervoor te zorgen dat de vloer vlekkeloos achterblijft.

De Roomba 981 werkt ook met Alexa, dus u kunt schoonmaakbeurten plannen of haar de vloeren laten bijwerken voordat gasten arriveren.

US Prime-leden kunnen de iRobot Roomba 981 krijgen voor $ 400, 42% korting op de normale prijs. Er is ook een verkoop op de high-end Roomba i6 + , die 25 procent korting op $ 600. Er is ook het relatief goedkope model, de iRobot Roomba 692 , dat voor 37 procent verkrijgbaar is voor $ 200.

Bekijk hier waar Roombas rangschikt in onze verzameling van de beste robotstofzuigers .

Prime Day is de jaarlijkse verkoop van Amazon, exclusief voor Prime-leden die zich abonneren op Amazon Prime . Dit jaar krijgen Prime-leden in de VS, het VK en verschillende andere landen over de hele wereld van 13 oktober tot 14 oktober toegang tot duizenden kortingen op Amazon. Pocket-lint belicht de beste deals voor Amerikaanse en Britse Prime-leden in de volgende ronden:

We hebben ook een gids op Amazon shopping tips, trucs en hacks hier .

Geschreven door Maggie Tillman.