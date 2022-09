Intels Arc A770 grafische kaart komt eraan en moet de Nvidia RTX 3060 evenaren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Na onlangs zijn 13e generatie CPU's te hebben onthuld, heeft Intel nu ook gezegd dat zijn vlaggenschip Arc A770 GPU op 12 oktober beschikbaar zal zijn.

De Intel Arc A770 is scherp geprijsd voor slechts 329 dollar en zal blijkbaar de concurrentie aangaan met Nvidia's RTX 3060-kaart. Hoewel Nvidia misschien net zijn nieuwe RTX 40-serie heeft onthuld, is dit nog steeds een gewaagd doel en mogelijk een geweldige optie voor pc-gamers die op zoek zijn naar een betaalbare GPU voor hun gaming rig.

Tijdens het Intel Innovation event sprak Intel CEO Pat Gelsinger over de prijsstelling van grafische kaarten en wat Intel van plan is daaraan te doen:

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

"We zien al heel lang dat de prijs van GPU's precies in dit bereik van $200-$300 ligt, maar wat er de laatste jaren is gebeurd, is dat ze superduur zijn geworden...Je zou gefrustreerd moeten zijn omdat je als gaminggemeenschap aan het kortste eind trekt, en vandaag lossen we dat op."

Het bedrijf heeft ook gezegd dat het "toegewijd is om de prijs- en prestatiebalans voor gamers terug te brengen met de Intel Arc grafische familie."

We verwachten dus in de toekomst meer scherp geprijsde GPU's te zien. Dit zou een aantal interessante resultaten moeten opleveren voor gamers die de afgelopen jaren te kampen hebben gehad met scalpers die de prijzen opdreven en het gebrek aan beschikbaarheid van grafische kaarten.

Intel beweert dat de Intel Arc A770 GPU "overtuigende" prestaties zal leveren op het gebied van contentcreatie en 1440p gaming. De specificaties omvatten tot 16GB GDDR6-geheugen, een kloksnelheid van 2100MHz en 32 Xe-kernen.

We hebben al gezien wat een deel van die kracht kan opleveren in termen van prestaties:

Er wordt zelfs beweerd dat de Arc A770 GPU beter zal presteren dan de Nvidia RTX 3060 bij 1080p in sommige ray traced games en in sommige gevallen ook even goed kan presteren als de RTX 3070 bij 1440p. Dit alles zal ook worden ondersteund door Intel's Xe Super Sampling technologie, dus we zijn enthousiast om te zien wat daar gebeurt.

Geschreven door Adrian Willings.