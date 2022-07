Intel Arc grafische kaarten zullen HDMI 2.1 niet ondersteunen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Intel geeft voortdurend meer en meer informatie vrij over zijn Arc grafische kaarten. Het heeft onlangs de Intel Arc 750 GPU gepreorderd en wat laten zien van wat er mogelijk is.

Nu heeft het bedrijf het over wat het niet kan. Een van die dingen is native ondersteuning voor HDMI 2.1. Hoewel Intels GPU's HDMI 2.0 en DisplayPort 2.0 zullen ondersteunen, zal er geen standaard ondersteuning zijn voor de nieuwere HDMI-standaard. In ieder geval niet voor boardpartners.

Dit betekent dat als je een Intel Arc GPU koopt via een andere kaartfabrikant, je niet per se HMDI 2.1 krijgt. Tenzij dat de kaart partner of laptop bouwer specifiek met de mogelijkheid om de DisplayPort uitgang om te zetten naar HDMI 2.1.

Dit is niet per se een probleem als je een gaming monitor gebruikt, maar als je op een groot televisiescherm gamet, heb je misschien alleen HDMI en heb je echt HDMI 2.1 nodig om op 4K met een 120Hz verversingssnelheid te kunnen spelen.

Desondanks heeft Intel gezegd dat het standaard HDR en Variable Refresh Rate zal ondersteunen. Het zal ook meer dan 100 van de top gaming displays valideren om ervoor te zorgen dat gamers een geweldige ervaring krijgen.

We hebben nu een behoorlijke hoeveelheid informatie over de aankomende Intel GPU's, maar nog steeds geen officieel bericht over wanneer ze te koop zullen zijn.

Geschreven door Adrian Willings.