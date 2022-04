Intel heeft per ongeluk gegevens gelekt op zijn vlaggenschip Arc grafische kaart

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Eind maart lanceerde Intel zijn eerste discrete grafische kaarten . Te beginnen met mobiele GPU's voor laptops met de belofte dat er in de zomer speciale desktop-GPU's komen.

Als onderdeel van de aankondiging publiceerde het bedrijf verschillende video's waarin verschillende aspecten van de grafische kaarten werden getoond. Dat omvatte een video waarin Arc Control wordt gedemonstreerd.

Arc Control is software die is ontworpen als aanvulling op het Intel Graphics-aanbod en vergelijkbaar is met Nvidia's GeForce Experience-software. Dit geeft gebruikers in wezen eenvoudig toegang tot de nieuwste grafische stuurprogramma's, prestatiegegevens voor het systeem van de gebruiker en een uitzendstudio voor streaming op uw favoriete platform.

Het is het prestatietabblad dat hier het meest interessant is.

Tijdens de video (ongeveer 29 seconden) liet Intel een korte glimp van die monitoring zien en het leek gegevens te tonen voor een hoogwaardige, niet-uitgebrachte grafische kaart. 3DCenter heeft de data vergeleken en zegt dat de kloksnelheid en het stroomverbruik te hoog zijn voor een mobiele GPU.

Onder het gedeelte "Live Performance Monitoring" zijn verschillende interessante statistieken te zien. Ten eerste draait de GPU op een gebruik van 99,57% en dat verbruikt 175 watt aan stroom. Ten tweede is de GPU-klok 2.250 MHz en de VRAM-klok 1.093 MHz.

Op basis van deze gegevens wordt gesuggereerd dat de GPU waarschijnlijk krachtiger is dan de Radeon RX 6700 XT , maar ongeveer 20 procent minder dan de Nvidia GeForce RTX 3070 Ti . Het lijkt echter 60 procent meer tensorvermogen te hebben, wat erg handig zou kunnen zijn voor Intel's Xe Super Sampling (XeSS) AI-gestuurde opschaling.

Dit is op dit moment natuurlijk allemaal speculatie en aangezien het gebaseerd is op een zeer korte weergave van monitoringgegevens, moet het met een korreltje zout worden genomen. We zullen moeten wachten tot de zomer om meer te weten te komen.

Geschreven door Adrian Willings.