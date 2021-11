Intels eerste CPU is 50 jaar oud en processors hebben sindsdien een lange weg afgelegd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tijdens het Intel Innovation-evenement in 2021 vierde het bedrijf 50 jaar sinds de lancering van zijn eerste commerciële processor - de 4004.

In 1971 voedde die CPU wat we nu zouden zien als een vintage rekenmachine, de Busicom 141-PF .

Sindsdien zijn de processors van het bedrijf zeker veel veranderd en microprocessors zijn nu een integraal onderdeel van bijna elk stukje technologie in ons dagelijks leven. We bekijken enkele van de belangrijkste Intel-CPUs van de afgelopen decennia en de veranderingen die ze in ons leven hebben gebracht.

Het is misschien niet veel om naar te kijken, maar de Intel 4004 was een belangrijke technologische vooruitgang die het begin van de toekomst markeerde.

Het was net zo groot als een vingernagel en toch had het de rekenkracht die ooit werd geassocieerd met computers die hele kamers vulden.

In 1971 was Intels eerste commercieel verkrijgbare microprocessor misschien net een rekenmachine aan het aandrijven, maar het was een belangrijke stap voorwaarts en een hint van wat komen gaat.

Kort na het uitbrengen van de eerste microprocessor behaalde Intel nog een primeur toen het in 1972 de Intel 8008 uitbracht.

Dit was de 8-bit CPU met een kloksnelheid van 800 kHz. Het bood ondersteuning voor 16 KB geheugen. Een miniem bedrag voor de huidige maatstaven, maar aanzienlijke vooruitgang voor die tijd.

De Intel 8080 was de tweede 8-bits processor die door Intel werd gelanceerd. In korte tijd was er echter veel veranderd. De 8080 had een kloksnelheid van 2 MHz en kon ook tot 64 KB geheugen ondersteunen.

De processor kon enkele honderdduizenden instructies per seconde uitvoeren. Waar destijds andere microprocessors werden gebruikt in rekenmachines, kassas en dergelijke, had de 8008 bredere toepassingen. Het was om een aantal redenen populair en werd grotendeels gecrediteerd met het starten van de microcomputerindustrie. Later zou het de x86-architectuur en de toekomst van computers beïnvloeden.

In 1978 bracht Intel de Intel 8086-microprocessor uit, de eerste in een lijn van x86-processors.

Het had een 16-bits architectuur en beheerde een indrukwekkende kloksnelheid van 5 MHz, met 29.000 transistors.

Een latere versie van deze processor (de 8088) werd gebruikt in een van de meest invloedrijke computers aller tijden - de IBM Personal Computer . De 8086 werd ook door NASA gebruikt in apparatuur die werd gebruikt voor het onderhoud van de pace Shuttle Discovery.

De 80286, algemeen bekend als de Intel 286, was een andere 16-bits processor die in 1982 door Intel werd uitgebracht. Hij haalde een kloksnelheid tussen 5 MHz en 25 MHz en had toegang tot 16 MB geheugen - een behoorlijke toename ten opzichte van de 16 KBs van de Intel 8008 kon beheren.

De 286 verdubbelde de prestaties van de 8086 en was een belangrijke stap voorwaarts op het gebied van computergebruik.

In 1989 verscheen de Intel 486. Met 1,2 miljoen transistors en een kloksnelheid van 25 MHz beloofde het een grote prestatieverbetering ten opzichte van eerdere CPUs.

De 486 kon ongeveer 40 miljoen instructies per seconde verwerken, een enorme sprong voorwaarts ten opzichte van de honderdduizenden waartoe de Intel 8080 in staat was.

Het had ook genoeg kracht voor DOS en Microsoft Windows. Jaren later slaagden sommige gebruikers er zelfs in om deze CPU te gebruiken om Windows XP te draaien.

De Intel Pentium-processor zou Intel-CPUs naar de mainstream en de hoofden van het publiek duwen.

De eerste Pentium vertegenwoordigde de vijfde generatie van Intels microarchitectuur. En daar komt de naam vandaan, want het is afgeleid van het Griekse woord "pente", wat vijf betekent.

De Pentium-processor bleek succesvol en dus behield Intel de naam voor vele high-end premium processors die volgden. De naam zou synoniem worden met kwaliteitscomputers.

In 1998 onthulde Intel zijn Celeron-reeks processors. Deze CPUs waren gericht op goedkope personal computers met mindere prestaties dan de premium Pentium-processors.

De Celeron-processor was Intels reactie op de concurrentie in de low-end markt van AMD en anderen. Het maakte ook een einde aan de heerschappij van de verouderde 80486-chip die al jaren in low-end laptops zat.

Intels Xeon-processors zijn ontworpen voor zakelijk gebruik en bieden veel hogere core-counts, meer PCI Express-lanes, ondersteuning voor grotere hoeveelheden RAM en meer dan dat van andere desktop-CPUs.

Ze zijn ontworpen om betrouwbaarder te zijn en ook bestand te zijn tegen meer gebruik en misbruik. De eerste Xeon-processors hadden ook 42 miljoen transistors en een kloksnelheid van 1,7 GHz. Aanzienlijke stijgingen vanaf de dagen van de 4004.

De Core 2 Duo was een van de andere stappen van Intel om de vervelende concurrentie van AMD aan te pakken. Het bedrijf had een reputatie opgebouwd van stagnatie en AMD boekte winst met snelle maar betaalbare CPUs.

De Core 2 Duo was Intel die terugvecht, met een concurrerende CPU die een indrukwekkende prestatie-per-watt-verhouding bood. Het degradeerde ook het merk Pentium naar de middenklasse markt.

De Intel Atom-CPUs zijn ontworpen om te voldoen aan de behoeften van kleine computertechnologieën. Dit betekende een laag stroomverbruik zonder afbreuk te doen aan de prestaties.

Atom werd gebruikt in netbooks, nettops, tablets en zelfs een paar smartphones. Intel had op dit moment officieel zijn CPUs in allerlei apparaten.

In 2010 deed Intel een gewaagde stap. Vroeger was grafische technologie ingebouwd in het moederbord van de computer, maar met de introductie van Intel Core met HD Graphics combineerde het bedrijf beide in één pakket.

De grafische verwerking was zo capabel dat discrete grafische kaarten niet langer aan low-end laptops hoefden te worden toegevoegd en de levensduur van de batterij kon daardoor worden verbeterd.

In 2016 toonde Intel zelfs aan dat zijn CPU-graphics konden overeenkomen met discrete GPU-kaarten. In 2021 zullen we ook bijna speciale grafische kaarten van Intel zien.

Intels 11e generatie Rocket Lake-processors werden met gemengde beoordelingen ontvangen in vergelijking met de vorige CPU-reeks. De processor opende echter PCIe gen 4-snelheden voor Intel-moederborden, wat betekent toegang tot snellere SSDs voor gamers en meer.

Er zouden echter meer opwindende dingen gebeuren in de volgende generatie.

Intels eerste desktopprocessors op basis van 10nm SuperFin-architectuur kregen lovende kritieken bij de lancering. Met Intel geprezen voor het maken van geweldige prestatiesprongen.

De nieuwe CPUs kochten ook meer technologie met ondersteuning voor DDR5 RAM met snelheden tot wel 7.000 Mhz (aanzienlijk meer dan DDR4) en ook PCIe gen 5.