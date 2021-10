Intel laat zien dat het serieus is met gaming-videokaarten met de nieuwste roadmap

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Intel heeft zijn plannen al aangekondigd om vanaf 2022 de game-grafische kaartruimte te betreden. Nu wordt ook gesuggereerd op de routekaart voor de toekomst.

Intel Arc, zoals het bekend staat, zal concurreren met het aanbod van zowel Nvidia als AMD als een levensvatbaar alternatief op de markt. Intels op Arc gebaseerde GPUs zouden in het eerste kwartaal van 2022 worden gelanceerd, maar nu heeft het bedrijf duidelijk gemaakt dat het ook geen kortetermijnplan is.

Het bedrijf heeft een afbeelding getweet die verwijst naar de codenamen voor de discrete gaming grafische kaarten waaraan het werkt. De eerste is Alchemist die begin 2022 zal aankomen, gevolgd door Battlemage, Celestial en Druid. Allemaal ongelooflijk geeky namen die we volledig goedkeuren.

Je hebt de codenamen Alchemist, Battlemage, Celestial en Druid gehoord, maar hoe zit het met E? Wat denk JIJ dat het zou kunnen zijn? #IntelArc pic.twitter.com/ZdrrGK0wNa — Intel Graphics (@IntelGraphics) 19 oktober 2021

Intel heeft vervolgens om ideeën gevraagd voor het vervolg dat begint met "E". Zoals je je kunt voorstellen, waren de antwoorden breed en gevarieerd met suggesties, waaronder alles van Eldritch tot Evanescence, Enchantress, Elemental en meer.

De namen zijn hier echter niet interessant. Wat interessant is, is de voor de hand liggende verklaring dat Intel zaken doet op het gebied van grafische kaarten en dat de dominantie van Nvidia en AMD de plannen niet tegenhouden.

In feite het tegenovergestelde, aangezien recente geruchten suggereren dat Intel van plan is een apparaat uit te brengen dat kan concurreren met Nvidias RTX 3070 GPU, wat geen sinecure is.

Intels kaarten zullen ook worden geleverd met hardware-versnelde ray tracing en blijkbaar een intelligent systeem vergelijkbaar met DLSS, bekend als XeSS.

Eén ding is zeker, 2022 wordt een interessant jaar voor pc-gamers.