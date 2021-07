Intels 12e generatie Alder Lake-processors kunnen al in oktober worden gelanceerd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat we niet lang hoeven te wachten op de lancering van Intels nieuwe 7-nanometer Alder Lake-desktopprocessors. Er doen al een tijdje geruchten de ronde en ook vanuit het bedrijf zelf beginnen we geruchten te horen.

Tijdens het Intel Accelerated-evenement eerder deze week maakte Intel-CEO Pat Gelsinger een wegwerpcommentaar over het aanstaande Intel Innovation-evenement in oktober. Hij merkte op dat "... dit evenement volledig hybride zal zijn", misschien een hint dat het bedrijf zal pronken met zijn hybride processorarchitectuur in de vorm van Alder Lake.

De Alder Lake-processors zijn de eerste die zijn vervaardigd met behulp van het 7-nanometer-productieproces van het bedrijf. Deze processors zouden om een aantal redenen interessant zijn, waaronder een hybride architectuurontwerp. Dat ontwerp omvat de opname van acht Golden Cove high-performance cores naast acht Gracemont high-efficiency cores.

Voor de consument zullen deze CPUs ook potentieel spannender zijn dankzij de compatibiliteit met DDR5 en PCI-Express 5.0-geheugen. Dat betekent nog meer snelheid!

Sommige bronnen hebben gesuggereerd dat Intels lancering van Alder Lake in eerste instantie zal beginnen met de high-end "K" en "KF" modellen. Dit kan eind oktober en november gebeuren met meer betaalbare consumenten-CPUs die in 2022 verschijnen.

We verwachten dat de Intel Core i9-12900K als eerste beschikbaar zal zijn en dat anderen zullen volgen. Dit komt overeen met verschillende lekken op de nieuwe CPUs, waaronder mensen die monsters verkopen tegen woekerprijzen . In aanmerking komende samples zijn ook al gebenchmarkt en laten aanzienlijke verbeteringen zien ten opzichte van AMDs Ryzen 5940X CPU, dus we verwachten goede dingen van de volgende lancering.

Het gerucht gaat dat de Intel Core i9-12900K 16 cores en 24 threads heeft met een boost-kloksnelheid tot 5,3 GHz. Prestaties bieden waar je niet aan kunt snuffelen.

Natuurlijk zullen we moeten wachten op het officiële woord om meer te weten te komen.