Ikea's Swedish House Mafia vinyl dek is verkrijgbaar vanaf oktober

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Wat krijg je als je de muziekgroep Swedish House Mafia kruist met een iconische Zweedse fabrikant van woonartikelen?

Het blijkt de Obegränsad USB-C-aangedreven platenspeler te zijn - de eerste Ikea platenspeler die algemeen te koop is.

-

De platenspeler heeft een mooi minimalistisch design en wordt geleverd in een volledig zwarte afwerking.

Zoals je van Ikea mag verwachten, is de prijs redelijk: hij kost $159,99 wanneer hij in oktober in de winkel ligt.

Hoewel, zoals het er nu uitziet, zal het niet zo veel zelf-montage vereisen als je typische Ikea aankoop.

Het merk gaf in juni al een eerste tip over de platenspeler, die deel uitmaakt van een grotere Obegränsad-collectie.

De volledige collectie omvat verschillende andere zwarte minimalistische stukken, zoals een fauteuil, bureau, LED-lamp en platenstandaard.

In 2018 was Ikea van plan om een platenspeler te lanceren in samenwerking met Teenage Engineering - een ander merk met sterke banden met de Swedish House Mafia.

Helaas werd het product nooit algemeen verkocht. Deze keer lijkt het erop dat je het deck daadwerkelijk zult kunnen ophalen.

Ikea heeft nog niet al te veel details over de Obegränsad-platenspeler bekendgemaakt, maar we weten dat hij wordt aangedreven door USB-C, wordt geleverd met een vervangbare cartridge en compatibel is met de Eneby Bluetooth-luidspreker van het merk via een bekabelde verbinding.

Door de unieke vorm lijkt hij geen stofkap te hebben, wat sommige liefhebbers waarschijnlijk zal afschrikken. Voor de rest ziet het eruit als een veelbelovend vinyl deck met een geweldige esthetiek.

Geschreven door Luke Baker.