(Pocket-lint) - De bekende leverancier van platte frustratie heeft een nieuwe gadget gelanceerd, de draagbare draadloze oplader van Nordmärke.

Volgens een rapport van Mobiflip heeft de oplader een stille lancering gezien en is deze voorlopig exclusief voor Duitsland.

Het nieuwe apparaat is Qi-gecertificeerd en heeft een lithium-ionbatterij van 6500 mAh. Het laadt op via USB-C en heeft LED-indicatoren aan de zijkant om het huidige batterijniveau aan te geven.

Helaas levert het slechts 5 watt draadloos oplaadvermogen. Het zal de klus prima klaren, maar met Samsung-telefoons die tot 10 W draadloos accepteren en iPhones die 7,5 W accepteren, zou iets meer wattage leuk geweest zijn om te zien.

Zoals gebruikelijk in 2021, lijkt het erop dat dit apparaat niet wordt geleverd met een muuradapter. De USB-A naar USB-C kabel en adapter staan op de verpakking aangegeven met "Excl." ernaast afgedrukt. Dus het lijkt erop dat het apparaat zelf het enige is dat wordt meegeleverd.

Het apparaat heeft een esthetiek die typerend is voor Ikea-elektronica en lijkt enigszins op de Symfonisk-luidsprekers , met een witte plastic behuizing en een grijze stoffen bovenkant.

Vreemd genoeg lijkt Ikea dit apparaat beschikbaar te hebben gemaakt in hun winkels in Keulen zonder ze op de website te vermelden. We weten dus niet zeker of en wanneer dit apparaat in andere delen van de wereld beschikbaar komt.

De merknaam Nordmärke is te vinden op veel van de draadloze opladers van Ikea, maar dit is de eerste keer dat we een draagbare optie hebben gezien. Het assortiment omvat wereldwijd een selectie desktop-oplaadpads in verschillende stoffen en kurkafwerkingen, evenals een desktopstandaard met een bamboebasis.

De draagbare draadloze oplader van Nordmärke kan voor 20 euro worden gekocht als je toevallig in de buurt van Keulen woont, anders moeten we afwachten of hij ergens anders wordt gelanceerd.