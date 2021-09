Ikea Sjömärke verandert (bijna) elk bureau in een draadloos oplaadstation

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ikea heeft een nieuwe draadloze oplader van $ 40 gelanceerd, behalve dat deze een beetje anders is dan je gebruikelijke oplaadstandaards en -bases. In plaats van op uw bureau of tafel te zitten, zit het eronder en kan het de lading naar het bovenoppervlak brengen.

Het heet de Sjömärke en is - in bedrijf - een vrij eenvoudige aangelegenheid. Je schroeft het eenvoudig (of plakt het) aan de onderkant van je bureau en sluit het vervolgens aan op een stroombron.

Eenmaal ingeschakeld, plaats je gewoon je draadloze oplaadproduct (smartphone/oortelefoons) erboven op je bureau, en als magie voelt het alsof je bureau je telefoon oplaadt.

Om ervoor te zorgen dat je het hoesje van je telefoon of oordopjes in de juiste positie plaatst, heeft Ikea zelfs een X-sticker die je op je bureau plakt om aan te geven waar de oplaadbare plek is.

Er zijn - natuurlijk - enkele beperkingen. Als uw bureau bijvoorbeeld is gemaakt van materialen die het signaal kunnen blokkeren, zoals metaal, zal het niet werken.

Als je echter een houten/kunststof bureau hebt dat minstens 8 mm dik is, zal het werken. Je moet er ook voor zorgen dat je bureau niet te dik is. Alles boven de 22,2 mm is te veel voor het te leveren vermogen.

Helaas, voor degenen die hopen op snel snel opladen, levert het slechts ongeveer 5 W aan vermogen. Dat betekent dat het een vrij trage aangelegenheid is. Maar voor degenen die zich zorgen maken over veiligheid en temperatuurrisicos, heeft de Sjömärke de mogelijkheid om zijn vermogen en temperatuur te bewaken om ervoor te zorgen dat hij nooit te heet wordt.

De oplader kost je ongeveer $ 40 als je besluit dat het iets is dat echt handig voor je is.