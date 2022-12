Hyundai's superleuke robot kan uw volgende hotelontbijt bezorgen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Hyundai heeft een robot aangekondigd die zal worden gebruikt als hotelbezorger in het Rolling Hills Hotel, waar ook online voedselbestellingen zullen worden getest.

De kleine robot, genaamd een Plug & Drive (PnD) robot, beschikt over geïntegreerde autonome rijtechnologie van Hyundai en zal deel uitmaken van een proefdienst in het hotel. Maar het leveren van schone handdoeken en roomservice is niet het enige waartoe de robot in staat zal zijn. Volgens een persbericht van Hyundai gaat het ook een proef doen met een voedselbezorgingsrobot die bestellingen van restaurants ophaalt en vervolgens aan de deur aflevert.

En ja, er is een video!

Net als alle goede robots, zegt Hyundai dat deze in staat zal zijn om klanten te herkennen en om te gaan met liften on the fly, waardoor hij hotelgasten zal bereiken die zich op andere verdiepingen bevinden.

Het Rolling Hills Hotel is een van de bedrijven die deelnemen aan een nieuw pilot programma. Het gebruikt de robot voor roomservice in de avonduren en levert eten, drinken en andere voorzieningen. Bestellingen worden geplaatst via een app en ze worden zelfs real-time gevolgd.

Al met al klinkt het geheel indrukwekkend en wie kan het weerstaan om dit ding een knuffel en een bedankje te geven na het afleveren van je Mcdonald's om 3 uur 's nachts?

Wij niet!

Geschreven door Oliver Haslam.