(Pocket-lint) - Huawei breidt zijn productassortiment regelmatig uit en nu lijkt de nieuwste toevoeging een gamingmuis te zijn die naast zijn gamingmonitors past.

De Huawei Wireless Mouse GT, zoals bekend, wordt binnenkort gelanceerd naast een muismat die compleet wordt geleverd met draadloos opladen.

De marketingafbeeldingen tonen ook een aantal hoogtepunten van het apparaat, waaronder RGB-verlichtingszones, een USB-C-oplaadpoort, een duimsteun en zowel 2,4 Ghz- als Bluetooth-verbindingen.

Hoewel Huawei de officiële specificaties voor deze nieuwe muis nog niet heeft vermeld, wordt aangenomen dat de muismat QI-opladen zal hebben en het gemak moet bieden dat je niet regelmatig hoeft te worden opgeladen. De afbeelding van de muismat toont een zone aan de rechterkant waar de muis zou zitten en een LED-indicator daarboven.

We hebben in het verleden iets soortgelijks gehad met Corsairs MM1000 Qi draadloze oplaadmuismat, dus het is leuk om te zien dat een niet-uitgebrachte muis zulke gebruiksvriendelijke functies biedt.

Nu Huawei stappen zet in de gamingsector, zou je kunnen denken dat dit een tijdperk van meer betaalbare gaming-randapparatuur zou kunnen betekenen. Deze eerste gamingmuis van het bedrijf is misschien niet bepaald "goedkoop", aangezien Winfuture meldt dat retailers ongeveer 80 euro voor de muis citeren. Als die prijs de mat echter omvat, kan het een koopje zijn.

We zullen hopelijk in de nabije toekomst meer te weten komen.