De HyperX ProCast is een XLR microfoon gericht op streamers en content creators.

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - HyperX's microfoon line-up is al behoorlijk populair bij content creators en streamers. Vooral de RGB-tastische HyperX Quadcast S.

Nu heeft het bedrijf zijn eerste XLR-condensatormicrofoon onthuld en belooft professionele opnamekwaliteit voor hoogwaardige audioprestaties. Ideaal voor degenen die de kwaliteit van hun levensstreams, video's, podcasts en meer willen verbeteren.

De HyperX ProCast microfoon heeft een groot (1-inch) diafragma condensator capsule en een cardioïde polair patroon om te helpen focussen op je stem en audio te creëren met een levendig geluid.

De ProCast heeft ook een vertrouwd ontwerp dat duidelijk lijkt op dat van de populairste eerdere microfoons. Dat geldt ook voor de ingebouwde antivibratie-schokdemper met dat klassieke rode bandontwerp. Hij heeft ook een afneembaar HyperX Shield metalen popfilter om ruis en knallen te verminderen voor een duidelijkere geluidsopname.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Frequentiebereik 20Hz~20kHz

Gevoeligheid 38± 3dBV (1V/Pa bij1kHz)

Maximaal ingangsgeluidsniveau 140dBSPL (THD 1%@1kHz)

Ruis (RMS) -118dBV (A-weging)

Signaal-ruisverhouding 75dB

De ingebouwde hardwarecontroles omvatten een -10dB PAD voor de verwerking van luide audio en een 80Hz hoogdoorlaatfilter om lage frequenties te verwijderen.

Natuurlijk heb je een XLR-interface nodig zoals de TC Helicon GoXLR of Rodecaster Pro II om hem te bedienen, maar verder kun je fantastische audio verwachten in een stijlvolle verpakking.

De HyperX ProCast kost $ 249,99 en is in oktober te koop.

Geschreven door Adrian Willings.