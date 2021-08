Google breidt zijn Assistent-functies uit om je kinderen te helpen zich voor te bereiden op school

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We weten allemaal dat routines in de ochtend je kunnen helpen je dag op het juiste spoor te zetten. Dit is niet meer zo dan bij kinderen vlak voor school. Er is zoveel om te onthouden en zonder een solide plan gaat er iets mis. Google heeft zijn zinnen gezet om hierbij te helpen. Je kunt al routines instellen met Google Assistent, maar nu is het uitgegroeid tot meer gezinsvriendelijke functies , met name om te helpen bij de schoolroutines van kinderen.

Ten eerste staat Google toe dat de Family Bell beschikbaar wordt voor telefoons. Het was voorheen alleen beschikbaar voor slimme apparaten zoals luidsprekers, maar het breidt het gebruik ervan uit, zodat iedereen met een smartphone het kan gebruiken. Daarnaast is er nu een checklistfunctie waarmee u ervoor kunt zorgen dat niets s ochtends of gedurende de dag wordt vergeten. Het heeft ook een mooie, vriendelijke uitstraling en zou gezinnen moeten aanspreken, omdat checklists op zichzelf nogal saai kunnen zijn.

Je kunt dus dingen aan die lijst toevoegen, zoals bed opmaken, je tanden poetsen of de hond voeren. Kortom, het geeft kinderen de verantwoordelijkheid om hun ochtenden op orde te krijgen, wat ongetwijfeld de ouders op hun beurt helpt.

Google biedt niet alleen checklists voor zijn routine-update voor terug naar school. Waarschijnlijk zijn de coolste functies de daadwerkelijke educatieve. Het interactionele periodiek systeem is veel beter dan alles wat je op de muur van een klaslokaal zou krijgen. En zo zullen er meer zijn. Het is gewoon een geweldig extra hulpmiddel om kinderen te helpen genieten van het leerproces.